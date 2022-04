Meyzieu : l'opposition dénonce le "ni-ni" du maire pour le second tour de la présidentielle

Le groupe "Citoyens et Ecologistes", présidé par Issam Benzeghiba, s'est fendu d'un communiqué pour dénoncer l'attitude du maire LR de Meyzieu.

"En mettant sur le même niveau un candidat qui défend les valeurs de la République et une candidate d'extrême-droite, Christophe Quiniou marque son ancrage très à droite et sème une confusion absolument scandaleuse et irresponsable. Ce non-choix, en plus d'être une faute politique grave, a pour conséquence de normaliser les idées et valeurs de l'extrême-droite dangereuses pour notre pays et notre démocratie", estiment les élus d'opposition qui eux, voteront pour Emmanuel Macron, "seul candidat républicain qualifié", au second tour de l'élection présidentielle.

"Il nous est insupportable d'entendre de telles positions. Nous restons pleinement mobilisés pour combattre l'extrême-droite et la droite extrême de Christophe Quiniou, à Meyzieu comme partout ailleurs sur notre territoire", concluent-ils.