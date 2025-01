Dans la région : un nouveau-né découvert dans un sac-poubelle, une enquête pour meurtre ouverte

Une joggeuse a retrouvé ce lundi après-midi un nouveau-né dans un sac-poubelle sur la commune de Mably dans la Loire. Une autopsie du corps de la petite victime a permis de mettre en avant que l’enfant, un garçon, "était de taille et de poids compatible avec une naissance à terme et ne présentait aucune malformation". Ce dernier avait été "dissimulé dans un sac en plastique noir et immergé".

Le parquet de Roanne a fait savoir ce jeudi qu’une enquête pour meurtre d’un mineur de moins de 15 ans avait été ouverte. "Des examens complémentaires ont été ordonnés pour tenter de déterminer la date et la cause de son décès", a précisé Xavier Laurent, le procureur de la République de Roanne. Un appel à témoins a également été lancé.