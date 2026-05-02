Eau : le Département du Rhône lance un plan pour sécuriser les ressources face au climat

Anticiper la raréfaction de la ressource. Dans le Rhône, le Département engage une nouvelle stratégie pour faire face aux effets du changement climatique sur l’eau, avec la signature d’un accord-cadre baptisé "Eau & Rhône".

Ce partenariat réunit notamment les agences de l’eau Rhône Méditerranée et Loire Bretagne ainsi que la Caisse des Dépôts, avec un objectif : mieux gérer la ressource sur la période 2026-2030, en conciliant besoins agricoles, eau potable et préservation des milieux.

Le Département entend jouer un rôle central en se positionnant comme chef de file de cette réflexion territoriale.

Le plan vise à "économiser l’eau, préserver les milieux et sécuriser les usages" dans un contexte de changement climatique.

Parmi les premières actions prévues dès 2026, la remise en service d’une retenue collinaire dans le secteur Brévenne-Turdine, le renforcement des pratiques agricoles adaptées au climat, la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable dans le Haut Beaujolais et la poursuite des économies d’eau dans les bâtiments départementaux.

Le plan inclut également des actions sur la biodiversité et la gestion des espaces liés aux infrastructures routières.

Avec ce programme, le Département du Rhône cherche à structurer une réponse locale à un enjeu devenu central, alors que les tensions sur la ressource en eau se multiplient dans la région.