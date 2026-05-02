Eau : le Département du Rhône lance un plan pour sécuriser les ressources face au climat

Anticiper la raréfaction de la ressource. Dans le Rhône, le Département engage une nouvelle stratégie pour faire face aux effets du changement climatique sur l’eau, avec la signature d’un accord-cadre baptisé "Eau & Rhône".
Ce partenariat réunit notamment les agences de l’eau Rhône Méditerranée et Loire Bretagne ainsi que la Caisse des Dépôts, avec un objectif : mieux gérer la ressource sur la période 2026-2030, en conciliant besoins agricoles, eau potable et préservation des milieux.
Le Département entend jouer un rôle central en se positionnant comme chef de file de cette réflexion territoriale.
Le plan vise à "économiser l’eau, préserver les milieux et sécuriser les usages" dans un contexte de changement climatique.
Parmi les premières actions prévues dès 2026, la remise en service d’une retenue collinaire dans le secteur Brévenne-Turdine, le renforcement des pratiques agricoles adaptées au climat, la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable dans le Haut Beaujolais et la poursuite des économies d’eau dans les bâtiments départementaux.
Le plan inclut également des actions sur la biodiversité et la gestion des espaces liés aux infrastructures routières.
Avec ce programme, le Département du Rhône cherche à structurer une réponse locale à un enjeu devenu central, alors que les tensions sur la ressource en eau se multiplient dans la région.
il y a plus de problèmes d'inondations que de sécheresse. chaque année on inonde des territoires en amont pour protéger Lyon ! quand on laisse monter le niveau du lac du Bourget pour amortir le débit du Rhône ce sont les assurances des riverains qui remboursent .Signaler Répondre
c’est « escrolo » de vouloir protéger la ressource en eau ?Signaler Répondre
Sur la photo on dirait le Politburo russe ;-)Signaler Répondre
Le plan vise à "économiser l’eau, préserver les milieux et sécuriser les usages" , surtout à augmenter le prix du m3 ?
Ainsi parlait le Grand Expert en chef du GIEC (Groupement Interpastis des Experts du Comptoir).Signaler Répondre
Repentez-vous bandes de crédules que vous êtes, puisqu'on vous dit que tout va bien, c'est juste une "impression" de dérèglement climatique.
Arrêtons le cinéma...! Ce n'est pas parce qu'il ne pleut pas en ce moment, qu'il n'y a plus d'eau, non mais franchement...!!!Signaler Répondre
Entre Macron avec la guerre, et les écolos qui nous rendent responsable de tout les maux de la planète, STOP IL Y EN A ASSEZ...!
et face a la pollution des sols ??Signaler Répondre
On a chassé les escrolocs de la métropole, ce n'est pas pour les retrouver au département !Signaler Répondre
Votez bien !
Comment sécuriser quand il y a plus de glaciers.....Signaler Répondre