François Journy : "Un énorme risque que la Métropole de Lyon redevienne une intercommunalité comme une autre"

Chef de file de Place Publique lors des élections métropolitaines, François Journy a été suspendu par son parti, puisqu'il ne s'est pas désisté lors de l'accord avec LFI avant le second tour. "Autant j'entends vraiment la nécessité d'une clarification nationale et d'une rupture définitive avec Jean-Luc Mélenchon, autant dans l'hyper proximité d'un arrondissement, je ne sentais pas la nécessité de cette rupture-là", se défend-il.
Sera-t-il réintégré au parti de Raphaël Glucksmann ? "Ce sont des discussions qu'on mènera et puis je laisse bien sûr les représentants du parti prendre des décisions qui s'imposent. Je pense qu'il y a un chemin aujourd'hui pour travailler sur cette gauche sociale-démocrate. Je pense surtout qu'il faut arriver à travailler avec nos autres partenaires de gauche".
Dans l'opposition au conseil métropolitain après la défaite de Bruno Bernard dont il avait co-écrit le programme, François Journy estime qu'aujourd'hui "on a un énorme risque que la Métropole de Lyon, qui est une collectivité unique, 4 milliards d'euros de budget, 10 000 agents publics, redevienne une intercommunalité comme une autre, voire moins qu'une autre, et qui aurait finalement comme principal objectif une forme de péréquation à front renversé où on prendrait la richesse du territoire pour la redistribuer aux communes les plus riches de la périphérie lyonnaise".
"Moi, une des grandes questions que j'ai, c'est combien de millions d'euros d'études vont être dépensés par la Métropole pour prendre conscience et acter que ce mégatunnel (sous Fourvière ndlr) n'est ni utile pour le territoire, ni réaliste financièrement, ni faisable techniquement. C'est le seul enjeu puisque finalement on voit bien que ce tunnel-là, il y a un consensus qui se dégage pour montrer qu'il est inutile et irréaliste", dénonce-t-il.
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Ah le fameux millefeuille territorial français que tout le monde nous envie : * Communes * Intercommunalités * Syndicats Intercommunaux * Départements * Régions Un bazar administratif monstrueux et coûteux auquel aucun n'a osé ou n'a pu envisager de réformer. Il y avait bien eu la tentative de Sarkozy pour mettre en place des conseillers territoriaux (rmutualisation de la région et département) mais le projet a été aussi mus au rebut par Hollande. Pauvre France...Signaler Répondre
C'est la technique du looser en politiqueSignaler Répondre
Faire un peu de bruit pour espérer continuer à exister
Je vous laisserais vérifier si vous avez la curiosité l'explosion des coûts de fonctionnement depuis la création il y a quelques années des Métropoles des interco etc etc etc bref de ce mille feuilles administratifs.Signaler Répondre
Assez intéressant mais aussi totalement effrayant.
Puis quand on gratte, on s'aperçoit aussi de la multiplication dans ses grosses structures des postes de complaisance pour recaser les amis. Souvent des postes sans substance et des gens qui en réalité de sont quasiment jamais à leur poste fictif.
Un ami véto m'avait fait un comparatif assez clair sur ce qu'est devenue la France. C'est la même chose quand il sauve un animal abandonné totalement "parasité" donc en gros rempli de puces et de tiques. Ce parasitisme massif pompe le sang donc le fluide vital de l'animal (sans sang il n'y a pas de vie). Donc en gros nous avons ici un parasitisme massif de la France, un parasitisme qui pompe depuis des décennies l'énergie vitale du pays et des ses habitants (par exemple en les matraquant de taxes diverses et variées).
A quoi sert ce groupuscule que personne ne connait ????Signaler Répondre
Un coup avec LFI et un autre coup sans LFI,
c'est l'hypocrisie incarnée
Si vous aviez pris le temps de regarder les tracts de campagne de Gd cœur lyonnais, vous auriez vu la sortie intermédiaire du nouveau tunnel prévue sur la RIVE DROITE du Rhône, à hauteur de Perrache. J'ai eu l'occasion de voir aussi des plans beaucoup plus précis, qui confirment le tract.Signaler Répondre
Ce n'est pas le centre ville, ça, peut être ?
Vous parlez de Feyzin, alors que le tunnel est prévu de sortir au niveau du périph à saint Fons, ce qui créera encore plus de bouchon sur le périphérique, mais j'imagine que comme c'est à l'est de Lyon, ça vous indiffère.Signaler Répondre
Après si vous croyez la propagande d'Aulas, mais le trafic de transit concerne 20 000 voitures/jour sur les 100 000... le reste continuera d'aller à Lyon ou Villeurbanne en passant par le tunnel actuel.
Ou alors les écolos ne tombe pas dans cette mascarade du tunnel "écologique"... La pollution ne va pas disparaitre par magie, mais elle sera concentrée au niveau des ventilations. Après si vous croyez en l'argent magique, vous pouvez croire en la disparition magique de la pollutionSignaler Répondre
Le tunnel est prévu de déboucher au niveau de Feyzin ou passent déjà tous les flots de véhicules ( M7 + Périph + B.U.S) !!!Signaler Répondre
Selon vous Feyzin fait partie du centre ville ? Première nouvelle...
Ne rien faire c'est accepter le transit de 103 000 véhicules/jour sur les quais du Rhône et détourner les regards en faisant du greenwashing à coup de pistes cyclables "inclusives et non genrées" ( 🤣🤣🤣🤡🤡🤡) et de magnifiques étandages géants.
Les bras cassés de Bernard/Bagnon n'ont pas trouvé l'argent pour le métro E (normal, ils ont largement dépensé pour toutes ces pistes cyclables qui dans certaines communes restent désespérément vides) mais Sarcelli, elle, l'a trouvé !!! Un début de mandat qui augure de manière positive la suite.Signaler Répondre
Bien sûr que si, c’est un problème d’argent. Et de temps. Et le temps, c’est de l’argent. D’autant plus que, comme pour le métro D, quand on creuse, on ne sait pas sur quoi on tombe. Si le métro D est acté à la fin des années 70, il faut attendre 1991 pour mettre un pied dedans. Bilan : il va vous coûter une blinde et nombre d’entre vous, d’entre nous, n’en verrons pas la couleur car morts avant !Signaler Répondre
C'est quand même le monde à l'envers : les écolos qui ne veulent pas d'un coutournement du tunnel de Fourvière alors que 103 000 véhicules y circulent par jour et empruntent les quais du Rhône !!!!!!Signaler Répondre
Doit on en déduire que la polution liée à la circulation auto n'est pas si grave ou qu'elle a été largement surévaluée ?
L'abandon du métro E n'a jamais été une histoire d'argent mais d'ego de la précédente mandature (ils voulaient un projet structurant qu'ils pouvaient finir durant le mandat pour y associer leur nom).Signaler Répondre
Ils sont tous nuls, donc tu as un nom à donner pour la prochaine échéance de 2027 ? Non, bien sûr, c'est "courage, je fuie et je la ferme".Signaler Répondre
Et tu oses commenter encore et encore la politique...
Contrairement à ce que vous croyez, le méga tunnel ne résoudra en rien la saturation de l'actuel.Signaler Répondre
Il suffit d'une augmentation de quelques points (que le tunnel génèrera par sa simple présence) de la circulation automobile du Grand Lyon (supérieure à 3 millions de déplacements quotidiens) pour que les deux tunnels, le nouveau et l'actuel, se retrouvent à peu près pleins au bout de quelques années, avec de surcroit un nouveau débouché autoroutier en centre ville. Et du coup, le tunnel sus Fourvière existant ne sera pas réservé pour moitié aux "modes doux".
Des milliards auront été dépensés pour RIEN.
les écoles sont du domaine de la mairie, les hôpitaux de l'état.Signaler Répondre
la métropole a en charge la voirie, mais elle n'aura jamais les moyens de faire ce tunnel ! ils n'ont déjà pas trouvé l'argent pour le tunnel du métro E !
Ce monsieur a perdu sa circonscription et maintenant il devient alarmiste.Signaler Répondre
Pourtant LFI c'était retirer de sa circonscription et il a perdu quand même !
Comme quoi les lyonnais de sa circonscription on trouvé qu'il n'était pas à la hauteur.
"Dans l'opposition au conseil métropolitain après la défaite de Bruno Bernard dont il avait co-écrit le programme,"'Signaler Répondre
Donc, un des gars qui a préparé le projet de pourrir la circulation dans l'agglomération !
Qu'il se taise à présent !
Invité de haut niveau, il faut le dire !Signaler Répondre
Membre d'un micro parti dont il risque d'être viré, plus aucune responsabilité à la métropole, le conseiller lambda vient faire son show !
Qu'est ce qu'il y a comme trouillards dans la politique lyonnais de nos jours ;-)Signaler Répondre
L'attribution des budgets par vases communicant ne sera pas automatique.Signaler Répondre
mais n’oublions pas qu’ils ont fait la même chose avec leur telepherique, l’abandon du métro E etcSignaler Répondre
Personnellement, je suis assez favorable à ce mega tunnel même si c'est vrai que ca coûtera cher, et que l'argent peut aller ailleurs (hôpitaux, écoles,...)Signaler Répondre
Mais Lyon a besoin de respirer.
Le tunnel sous Fourvière est constamment saturé, la M7 est constamment bouchée vers Confluence, même le WE, ça prouve bien que le trafic de transit est énorme à travers Lyon.
Et qu'on ne me dise pas que le contournement est une solution, même les vacanciers étrangers (allemands, belges,...) ne le prennent pas.
Alors certes, c'est onéreux, mais c'est une tranquillité pour de nombreuses années ensuite.