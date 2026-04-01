François Journy : "Un énorme risque que la Métropole de Lyon redevienne une intercommunalité comme une autre"

Chef de file de Place Publique lors des élections métropolitaines, François Journy a été suspendu par son parti, puisqu'il ne s'est pas désisté lors de l'accord avec LFI avant le second tour. "Autant j'entends vraiment la nécessité d'une clarification nationale et d'une rupture définitive avec Jean-Luc Mélenchon, autant dans l'hyper proximité d'un arrondissement, je ne sentais pas la nécessité de cette rupture-là", se défend-il.

Sera-t-il réintégré au parti de Raphaël Glucksmann ? "Ce sont des discussions qu'on mènera et puis je laisse bien sûr les représentants du parti prendre des décisions qui s'imposent. Je pense qu'il y a un chemin aujourd'hui pour travailler sur cette gauche sociale-démocrate. Je pense surtout qu'il faut arriver à travailler avec nos autres partenaires de gauche".

Dans l'opposition au conseil métropolitain après la défaite de Bruno Bernard dont il avait co-écrit le programme, François Journy estime qu'aujourd'hui "on a un énorme risque que la Métropole de Lyon, qui est une collectivité unique, 4 milliards d'euros de budget, 10 000 agents publics, redevienne une intercommunalité comme une autre, voire moins qu'une autre, et qui aurait finalement comme principal objectif une forme de péréquation à front renversé où on prendrait la richesse du territoire pour la redistribuer aux communes les plus riches de la périphérie lyonnaise".

"Moi, une des grandes questions que j'ai, c'est combien de millions d'euros d'études vont être dépensés par la Métropole pour prendre conscience et acter que ce mégatunnel (sous Fourvière ndlr) n'est ni utile pour le territoire, ni réaliste financièrement, ni faisable techniquement. C'est le seul enjeu puisque finalement on voit bien que ce tunnel-là, il y a un consensus qui se dégage pour montrer qu'il est inutile et irréaliste", dénonce-t-il.

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