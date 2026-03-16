Municipales et métropolitaines : ces grandes villes de l'agglomération où il n'y a déjà plus besoin de voter

Qu'est-ce-que vous faites le 22 mars ? Pour de nombreux habitants de l'agglomération, il n'y aura pas besoin de voter au second tour, que ce soit pour les municipales ou les métropolitaines. La vague des maires sortants réélus et des circonscriptions de la première couronne acquise à Grand Coeur Lyonnais permet de démobiliser une grande partie de l'électorat.
La liste des communes qui ne voteront pas le 22 mars
Circonscription Ouest
Craponne
Francheville
Marcy-l'Etoile
Saint-Genis-les-Ollières
Sainte-Foy-lès-Lyon
Tassin-la-Demi-Lune
Circonscription Lones et Coteaux
Charly
Oullins-Pierre-Bénite
Grigny-sur-Rhône
Vernaison
Circonscription Val de Saône
Albigny-sur-Saône
Cailloux-sur-Fontaines
Champagne-au-mont-d'Or
Collonges-sur-Saône
Couzon-au-mont-d'Or
Ecully
Fontaines-Saint-Martin
Fontaines-sur-Saône
Genay
Limonest
Montanay
Poleymieux-au-mont-d'Or
Quincieux
Rochetaillée-sur-Saône
Saint-Germain-au-mont-d'Or
Saint-Cyr-au-mont-d'Or
Saint-Didier-au-mont-d'Or
Saint-Romain-au-mont-d'Or
Sathonay-Village
La-Tour-de-Salvagny
Plateau-Nord Caluire
Sathonay-Camp
Caluire-et-Cuire
Rillieux-la-Pape
Porte des Alpes
Mions
Saint-Priest
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