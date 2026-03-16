Politique

Municipales et métropolitaines : ces grandes villes de l'agglomération où il n'y a déjà plus besoin de voter

Municipales et métropolitaines : ces grandes villes de l'agglomération où il n'y a déjà plus besoin de voter

De nombreuses communes ont été remportées dès le 1er tour des municipales dans l'agglomération lyonnaise. Alors que quatre circonscriptions sont également tombées dimanche, beaucoup d'électeurs n'auront plus besoin de se rendre aux urnes le 22 mars.

Qu'est-ce-que vous faites le 22 mars ? Pour de nombreux habitants de l'agglomération, il n'y aura pas besoin de voter au second tour, que ce soit pour les municipales ou les métropolitaines. La vague des maires sortants réélus et des circonscriptions de la première couronne acquise à Grand Coeur Lyonnais permet de démobiliser une grande partie de l'électorat.

La liste des communes qui ne voteront pas le 22 mars

Circonscription Ouest
Craponne
Francheville
Marcy-l'Etoile
Saint-Genis-les-Ollières
Sainte-Foy-lès-Lyon
Tassin-la-Demi-Lune

Circonscription Lones et Coteaux
Charly
Oullins-Pierre-Bénite
Grigny-sur-Rhône
Vernaison

Circonscription Val de Saône
Albigny-sur-Saône
Cailloux-sur-Fontaines
Champagne-au-mont-d'Or
Collonges-sur-Saône
Couzon-au-mont-d'Or
Ecully
Fontaines-Saint-Martin
Fontaines-sur-Saône
Genay
Limonest
Montanay
Poleymieux-au-mont-d'Or
Quincieux
Rochetaillée-sur-Saône
Saint-Germain-au-mont-d'Or
Saint-Cyr-au-mont-d'Or
Saint-Didier-au-mont-d'Or
Saint-Romain-au-mont-d'Or
Sathonay-Village
La-Tour-de-Salvagny

Plateau-Nord Caluire
Sathonay-Camp
Caluire-et-Cuire
Rillieux-la-Pape

Porte des Alpes
Mions
Saint-Priest
Bron

Tags :

municipales 2026

métropolitaines 2026

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.