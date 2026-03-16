Municipales et métropolitaines : ces grandes villes de l'agglomération où il n'y a déjà plus besoin de voter

Qu'est-ce-que vous faites le 22 mars ? Pour de nombreux habitants de l'agglomération, il n'y aura pas besoin de voter au second tour, que ce soit pour les municipales ou les métropolitaines. La vague des maires sortants réélus et des circonscriptions de la première couronne acquise à Grand Coeur Lyonnais permet de démobiliser une grande partie de l'électorat.

La liste des communes qui ne voteront pas le 22 mars

Circonscription Ouest

Craponne

Francheville

Marcy-l'Etoile

Saint-Genis-les-Ollières

Sainte-Foy-lès-Lyon

Tassin-la-Demi-Lune

Circonscription Lones et Coteaux

Charly

Oullins-Pierre-Bénite

Grigny-sur-Rhône

Vernaison

Circonscription Val de Saône

Albigny-sur-Saône

Cailloux-sur-Fontaines

Champagne-au-mont-d'Or

Collonges-sur-Saône

Couzon-au-mont-d'Or

Ecully

Fontaines-Saint-Martin

Fontaines-sur-Saône

Genay

Limonest

Montanay

Poleymieux-au-mont-d'Or

Quincieux

Rochetaillée-sur-Saône

Saint-Germain-au-mont-d'Or

Saint-Cyr-au-mont-d'Or

Saint-Didier-au-mont-d'Or

Saint-Romain-au-mont-d'Or

Sathonay-Village

La-Tour-de-Salvagny

Plateau-Nord Caluire

Sathonay-Camp

Caluire-et-Cuire

Rillieux-la-Pape

Porte des Alpes

Mions

Saint-Priest

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