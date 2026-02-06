À Lyon, une école en première ligne face à la pollution va être profondément rénovée

La Ville de Lyon lance une nouvelle étape majeure pour l’avenir du groupe scolaire Michel Servet, situé rue Alsace-Lorraine, dans le 1er arrondissement.

Approuvé par le conseil municipal, le projet prévoit une rénovation partielle d’envergure, combinant amélioration énergétique, qualité de l’air intérieur, accessibilité et réaménagement des espaces scolaires. Le montant global de l’opération s’élève à 7,155 millions d’euros, financés dans le cadre du plan pluriannuel d’équipement de la collectivité.

Les travaux programmés visent d’abord à améliorer durablement les conditions d’accueil des élèves et des personnels. Ils incluent notamment l’installation d’un système de ventilation double flux performant, équipé de filtres spécifiques répondant aux préconisations sanitaires, afin d’optimiser la qualité de l’air intérieur. La rénovation énergétique des bâtiments doit également permettre un meilleur confort thermique, été comme hiver.

Le chantier prévoit par ailleurs des opérations de désamiantage et de déplombage, ainsi qu’une restructuration des espaces scolaires. Un restaurant scolaire mutualisé et un préau seront créés, tandis que l’ensemble des bâtiments sera rendu pleinement accessible aux personnes à mobilité réduite.

La situation géographique de l’école, à proximité immédiate du tunnel de la Croix-Rousse, fait l’objet d’une attention particulière en matière de pollution atmosphérique. Selon les données d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, les dépassements du seuil d’information pour le dioxyde d’azote (NO₂), historiquement élevés jusqu’en 2019, ont fortement diminué depuis 2020. Cette évolution s’inscrit dans une baisse du trafic automobile sous le tunnel, estimée à –23% entre 2017 et 2022.

En parallèle, les services techniques de la Ville travaillent avec Atmo à l’élaboration d’un protocole de vigilance, afin d’envisager la réouverture ponctuelle de la cour de l’école lorsque les conditions sanitaires le permettront.