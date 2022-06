Législatives : Loïc Terrenes (Ensemble!) veut restreindre l'accès au tunnel de la Croix-Rousse pour baisser la pollution

Mais c’est la fusillade mortelle survenue quelques heures plus tôt à la Duchère qui a monopolisé le début de son intervention. Le candidat a rappelé l’action de l’Etat pour lutter contre la délinquance : "L’Etat a créé 300 effectifs de police supplémentaires dans la métropole de Lyon. Demain, avec la majorité présidentielle, nous créerons une force d’action républicaine dans les quartiers difficiles et un doublement de la présence des forces de l’ordre sur le terrain."

Et lorsqu’il s’agit de donner son avis sur l’engagement de la Ville sur cette problématique, Loïc Terrenes ne pèse pas ses mots. "La ville de Lyon agit-elle ? Je ne le crois pas. Elle n’arrive pas à recruter 80 policiers municipaux alors que les postes ont été financés sous le précédent mandat. En même temps, avec de tels propos tenus par la majorité d’extrême gauche EELV, comment voulez-vous que les policiers qui pourraient être recrutés, soient recrutés ?", déclare-t-il. "Demain, si Jean-Luc Mélenchon est Premier Ministre, que se passera-t-il ? Je pense que ça sera le désordre républicain. Il veut supprimer la BAC, ce sont 700 agents, qui agissent notamment à la Duchère."

La question de la sécurité dans sa globalité

Puis le candidat est revenu sur le sujet initial de la conférence de presse : l’éducation et l’écologie. Loïc Terrenes a fait de l’éducation le fil rouge de son programme. "Nos crèches sont le berceau d’esprits en construction, nos écoles sont le sanctuaire de la République. Nous ne sommes pas pour rien devant l’école Michel Servet qui connait des niveaux de pollution de l’air catastrophiques", explique Loïc Terrenes. "Le député sortant qui se dit écologiste et qui est aux responsabilités depuis 27 ans, n’a rien fait de concret pour l’air que respirent nos enfants", dénonce-t-il.

Loïc Terrenes propose donc le plan "Ecol’Air" qui vise à interdire les infrastructures de transports polluants aux abords des crèches et écoles connaissant un seuil critique de pollution de l’air. Ainsi, le tunnel de la Croix Rousse, dans le cas de l’école Michel Servet, pourra être emprunté uniquement par des véhicules dits "doux", c’est-à-dire Crit’Air 0 et 1.



Dans le Rhône, ce sont 8 écoles et 11 crèches qui dépassent la limite légale européenne de pollution au dioxyde d’azote dans un rayon de 50 mètres autour de l’établissement. "La proposition est ambitieuse et radicale mais l’enjeu est de taille. Un enfant sur dix souffre d’asthme chronique dû à cette pollution. J’assume tout à fait cette radicalité et la priorité donnée à nos enfants qui sont notre avenir", affirme le candidat Ensemble!.

"J’estime que nous avons un député sortant au bilan inexistant qui ne fait que signer des chartes et des manifestes. Moi je serai un député travailleur qui propose et agit dans une majorité utile. Le choix du 19 juin c’est le choix de l’inefficacité ou de l’action face aux défis de sécurité, climat, emploi, école ou encore de la santé", conclut-il.

Face à Loïc Terrenes se trouvera Hubert Julien-Laferrière, candidat à la NUPES. Les Lyonnais de la circonscription départageront les candidats dimanche lors du deuxième tour des élections législatives.

A.B.