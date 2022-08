Après l’échec aux législatives à Lyon, Loïc Terrenes rejoint le cabinet d’Olivier Véran

L’ex-candidat de Renaissance dans la 2e circonscription du Rhône a annoncé avoir accepté de rejoindre le cabinet d’Olivier Véran, ministre du Renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Il y occupera un poste de conseiller argumentaire.

"Au service d’une parole claire, des mots justes et d’une action publique plus visible et plus lisible", a-t-il commenté sur ses réseaux sociaux au sujet de cette mission qui consistera à faire beaucoup de pédagogie pour que soient comprises, et idéalement acceptées, les futures mesures du gouvernement d'Elisabeth Borne.

Loïc Terrenes et Olivier Véran n'en sont pas à leur première collaboration. Lorsque le ministre était député de l’Isère, il avait été son assistant parlementaire entre 2017 et 2019. Le jeune homme de 26 ans avait ensuite filé à la Métropole de Lyon pour travailler avec David Kimelfeld, notamment sur le premier déconfinement du Covid-19.

A 26 ans, Loïc Terrenes a-t-il déjà tiré un trait sur la politique locale ? On se souvient qu’après sa défaite au scrutin de juin, il avait lancé l’association Confluences pour préparer 2026. Réussira-t-il à jongler entre d’éventuelles ambitions municipales lyonnaises et un job à plein temps à Paris ?