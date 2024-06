Législatives à Lyon : Loïc Terrenes (Renaissance) accuse les militants de Boris Tavernier (NFP) de racisme et antisémitisme

Grand favori pour l'emporter sur ce territoire largement classé à gauche, Boris Tavernier (NFP) est accusé d'abriter au sein de ses troupes des individus ayant des comportements "racistes et antisémites" rapportés par son adversaire, le candidat Renaissance Loïc Terrenes.

Ce dernier rapporte que ce dimanche matin, l'un de ses militants qui tractait sur le marché de la place de Paris dans le 9e arrondissement aurait été approché par une militante du Nouveau Front Populaire. Cette dernière aurait fait allusion à ses origines marocaines, lui demandant s'il était payé pour tracter et trouvant étrange qu'il fasse campagne pour Emmanuel Macron puisqu'il n'est pas blanc. "A moins que tu sois fils d'ambassadeur" aurait-elle rajouté.

🛑 Les propos antisémites et racistes doivent cesser, le civisme doit revenir dans le débat à Lyon.



Ce matin, un des militants @Ensemble2024 de ma campagne, d'origine marocaine, a été victime de racisme de la part d'une militante du candidat du Nouveau Front Populaire. — Loic Terrenes (@lterrenes) June 23, 2024 "Ces propos sont inacceptables. Notre militant envisage de porter plainte dans les prochaines heures", commente Loïc Terrenes, qui rajoute que jeudi dernier, un militant insoumis aurait interpellé ses proches pour leur indiquer que "les juifs contrôlent les médias".

"J'ai eu l'occasion de demander à Boris Tavernier de dénoncer ces actes et de porter un débat respectueux. Il m'a alors répondu : 'C'est vrai, d'autant que vous êtes plus humaniste que les militants insoumis ne pourraient le croire'. Cette réponse m'attere, mais j'espère néanmoins que cela sera suivi d'effets", conclut le candidat Renaissance, qui avait échoué au second tour en 2022 face à l'écologiste Hubert Julien-Laferrière.