Législatives 2024 : Loïc Terrenes veut porter la voix de la majorité présidentielle dans la 2e circonscription de Lyon

Le macroniste, qui avait été au second tour perdu face à Hubert Julien-Laferrière il y a deux ans, annonce ce mardi vouloir à nouveau tenter de remporter la 2e circonscription de Lyon dans le cadre des législatives des 30 juin et 7 juillet.

"La montée des extrêmes et le danger qu’elle laisse planer sur notre pays et ses institutions nous oblige. Je ne peux me résoudre à ce que les idées républicaines, démocrates et pro-européennes s’affaissent. Je ne peux me résoudre non plus, à ce que notre pays connaisse une instabilité politique et économique, qui engendrerait le désordre, la division et le chaos", indique Loïc Terrenes, qui rappelle avoir obtenu 48,4% des suffrages au second tour en 2022.

"Cette fois-ci, alors que l’enjeu est historique, je veux que ces idées l’emportent en France, contre le Rassemblement national et son projet mortifère. A Lyon, le combat se fera aussi contre les élus NUPES, sourds face aux préoccupations des Lyonnais et qui ont soutenu jusqu’à aujourd’hui le député EELV sortant, qui s’est avéré transparent, désinvesti et qui est désormais soupçonné de corruption, entachant l’image de notre ville. Unis par ce soutien à Hubert Julien-Laferrière, ils sont pourtant déjà désunis dans cette élection, où les annonces de candidature se multiplient, comme aux européennes", poursuit celui qui s'était ensuite recasé dans les cabinets ministériels et qui est désormais chef de cabinet de la PDG de la start-up My Job Glasses.

Face à lui, on annonce un embouteillage à gauche, qui ne se règlera peut-être pas uniquement grâce au Front populaire.