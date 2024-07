"Rien n’est écrit" : dans la 2ème circonscription de Lyon, Loic Terrenes y croit encore

Le candidat du Nouveau Front Populaire qui a recueilli 49,65% des voix est passé à quelques points de la victoire ce qui n’a pas l’air d’inquiéter son opposant Loic Terrenes. Le candidat de la majorité présidentielle Renaissance ne semble pas baisser les bras face à une défaite quelque peu prévisible.

"Rien n’est écrit", assure-t-il. D’où lui vient cette confiance ? Loic Terrenes se rassure en racontant l’histoire d’une élection législative d’antan. Dans son viseur, les élections législatives de 2007 où Emmanuel Hamelin était sorti favori du premier tour avec 41,66% des voix. Coup de théâtre au deuxième lorsque son opposant socialiste Pierre-Alain Muet parvient à remporter la 2ème circonscription malgré ses 28,64% du premier tour.

Les chiffres semblent plaire au candidat du parti Renaissance qui reste dans la nostalgie des élections passées. Loic Terrenes s’est notamment félicité d’avoir obtenu 2000 voix de plus que lors des élections de 2022. "J’ai cette année beaucoup plus de réserves de voix que je n’en avais en 2022. Pour rappel, j’avais 8000 voix de réserve au premier tour, j’en ai capté 7000", complète-t-il.

Malgré des démonstrations mathématiques positives, le candidat a oublié de gagner en 2022 et semble mal parti pour 2024.

Les journalistes en tort ?

Le candidat de la 2ème circonscription du Rhône n’a pas mâché ses mots sur la responsabilité des journalistes sur les résultats des élections. « La responsabilité des médias dans ce qu’il peut être dit et pensé est majeure », affirme-t-il sous-entendant que chaque canard et émission télévisé ont joué dans la défaite de la majorité présidentielle et la percée des partis de l’extrême.

"Dimanche, la première chose qui est dite sur feu la majorité présidentielle c’est que nous sommes en déroute. Encore heureux que l’on propose une offre politique aux Français", rapporte-t-il visiblement blessé.

Malgré une élection perdue d’avance, Loic Terrenes ne semble en apparence pas baisser les bras dans un département du Rhône où les candidats du parti Renaissance résistent face au Nouveau Front Populaire. Outre Loic Terrenes, deux candidats sont encore en lice dans les circonscriptions comprenant Lyon : Thomas Rodigoz (1ère circonscription) et Anne Brugnera (4ème circonscription).