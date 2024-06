Législatives à Lyon : l'ancien député Emmanuel Hamelin s'engage aux côtés de Loïc Terrenes (Renaissance)

Loïc Terrenes retente sa chance pour le camp macroniste. Et il s'appuie sur le soutien de l'ancien député Emmanuel Hamelin. Passé de l'UMP à Agir, il voit en Loïc Terrenes et sa suppléante Virginie Varenne "les seuls capables de faire barrage les 30 juin et 7 juillet au Rassemblement national, son projet populiste et mortifère et à l'alliance contre-nature du Nouveau Front Populaire largement dominé par la France insoumise dont le projet serait désastreux pour notre pays".

"Ce soutien vient confirmer qu’un large rassemblement est en cours autour de ma candidature, allant des socio-démocrates aux républicains de la droite modérée, toutes et tous désireux de faire avancer Lyon, notre pays et de défendre ardemment les valeurs de notre République", réagit de son côté Loïc Terrenes, qui espère pouvoir emmener le favori Boris Tavernier (NFP) au second tour.