Mais où est passé l’intérêt général ?

Elle fait cela en fonction des circonstances, mais surtout en fonction des opportunités qui s’offrent à elle.

Commençons par les vainqueurs auto-désignés des législatives, le Nouveau Front Populaire. Amis de circonstance en 2022 derrière la NUPES, ennemis farouches pendant la législature qui a suivi, avec des divergences parfois violentes:

• Sur une stratégie d’opposition totalement différente à l’Assemblée nationale concernant la loi sur les retraites. L’obstruction et le blocage pour Jean-Luc Mélenchon et le débat de fond pour les communistes, les socialistes et les écologistes.

• Sur les violences urbaines, où le patron du PS, Olivier Faure, comme le Parti communiste ne cachaient pas leur "profond désaccord avec LFI qui refusait d’appeler au calme".

• Ensuite, les partis de gauche, actant de "profondes divergences sur l’Europe" décident de partir en rangs dispersés pour les élections européennes. C’est à ce moment-là également que PS, PCF et EELV décident de former une alliance pour les sénatoriales, sans LFI. Jean-Luc Mélenchon n’hésite pas à dire en parlant de ses partenaires de la Nupes: "Je ne les aime pas", et en réponse, Fabien Roussel qui ose émettre des doutes sur une candidature commune en 2027, se fait traiter de "collabo" par une députée intime de Mélenchon.

• Sur le Hamas où les élus LFI refusaient de parler d’un mouvement terroriste, mais plutôt d’un mouvement de résistance. Attaqué par ses amis de la Nupes, Mélenchon disait en octobre 2023 : "Le point de non-retour concernant l’avenir de la Nupes a été franchi". A l’issue de cela, le PS décide de suspendre sa participation à la Nupes, et Fabien Roussel déclarait: "Pour le PCF, c’est clair, nous quittons ce rassemblement … Le bruit et la fureur c’est terminé … Je ne peux m’assoir à la même table que ceux qui m’ont traité de nazi".

Et on ne parle pas des autres divergences fondamentales comme sur le nucléaire ou la laïcité...

Et pourtant, à la veille des législatives, ils se sont mis d’accord en 48h. Avec un programme invraisemblable, et un nouveau partenaire, le Nouveau Parti Anticapitaliste…

Tout le monde a bien compris que cet accord était seulement électoral, et de ce point de vue, il faut reconnaitre que cela a plutôt bien fonctionné car un grand nombre de députés de gauche n’auraient pas été élus si chacun était partis de son côté.

Cette idée, largement défendue par les tenants d’une gauche plus modérée pour justifier leur ralliement à LFI, est aujourd’hui confrontée à la réalité électorale qu’ils n’avaient pas réellement envisagée : ils sont arrivés en tête.

Cet accord électoral se transforme maintenant en accord de gouvernement… Et là les problèmes commencent. "Le programme, tout le programme, rien que le programme" tonne Jean-Luc Mélenchon, alors que celui-ci, largement inspiré par LFI, est déjà très critiqué y compris par des économistes de gauche.

Ce programme n’a en réalité été soutenu que par 28% des Français (résultat de l’union de la gauche au 1er tour des législatives). Dire qu’il a été plébiscité par les électeurs qui, au second tour avec le front républicain, ont massivement voté plutôt contre le RN, est déjà une imposture. Mettre en œuvre ce programme au principe que le NFP est le mouvement le plus important de l’Assemblée nationale (il représente 31% des parlementaires), en est une autre.

Et avec 180 députés, le NFP sans majorité ne pourra fonctionner qu’à coup de décrets comme ils l’ont annoncé, ou de 49.3, c’est à dire de la façon qu’ils n’ont eu de cesse de dénoncer quand ils étaient dans l’opposition… Ils seront également en permanence sous le feu des motions de censure qui, n’en doutons pas, les fera exploser à un moment ou à un autre. Cette situation nous ramènera quelques années en arrière, sous le régime de la IVe république quand la France était paralysée.

Alors que faire de ces 3 blocs qui composent l’Assemblée nationale?

Ne pas s’entendre, c’est laisser les clés du pays à un mouvement très minoritaire où l’extrême gauche est majoritaire, avec des alliés qui ont su s’entendre pour se faire élire, malgré des divergences majeures, et qui ne se sont jamais entendu ensuite quand ils étaient dans l’opposition. On peut légitimement s’inquiéter de leur capacité à gouverner le pays.

Cela pourrait prêter à rire si on ne parlait pas de l’avenir de la France et de la situation des Français.

Face à cet attelage hétéroclite, il existe pourtant des solutions. Elles sont défendues ici et là, de manières différentes, avec des personnalités issues de sensibilités diverses, mais se confrontent malheureusement à des positionnements rigides et incompréhensibles.

La position officielle de LR, qui continue à penser que leur socle de 6 à 8% justifie leur désir d’une droite indépendante. "Ni coalition, ni compromission", répètent-ils, comme si négocier c’était se compromettre.

Ont-ils oublié qu’en 2002, à la création de l’UMP, ils avaient réussi à s’entendre entre les gaullistes, les centristes et les libéraux en négociant avec leurs ennemis d’hier, et que cette entente les avait amenés à la victoire ?

Ont-ils pris conscience que ce positionnement d’indépendance est intenable, pris en tenaille entre leurs adhérents partis chez le RN avec Eric Ciotti, et les autres chez Edouard Philippe, il ne leur reste plus qu’un socle d’intention de vote qui plafonne depuis des mois à 5% pour leur candidat désigné à la présidentielle ?

Ont-ils conscience que cette stratégie est dramatique pour les élections municipales à venir, ou les coalitions seront nécessaires pour gagner et battre les extrêmes dans grand nombre de villes, notamment à Lyon ?

Cette stratégie du chaos dont ils espèrent tirer les marrons du feu alors qu’elle les entrainera dans l’oubli, se fait hélas aussi au détriment des Français.

Quelques voix pourtant s’élèvent dans ce camp pour envisager le principe d’une coalition. Utile aujourd’hui pour sortir le pays de la crise institutionnelle dans laquelle l’a plongé le Président de la République, mais également pour éviter le désastre d’un gouvernement tenu par les insoumis.

Il est temps de sortir des stratégies personnelles et de retrouver le sens de l’intérêt général

Si on écarte les extrêmes, à gauche comme à droite, il reste 363 parlementaires, bien au-delà de la majorité nécessaire pour gouverner qui se situe à 289 députés. N’y a-t-il pas là moyen de s’entendre sur une majorité de projet ? N’y a-t-il pas entre les sociaux-démocrates, le centre droit et la droite républicaine des passerelles à trouver et des ententes à créer pour sortir le pays de cette crise, comme cela se fait parfois avec succès dans la gestion des collectivités locales?

Seulement cinq pays en Europe fonctionnent avec un parti majoritaire au pouvoir (la Grèce, Chypre, Malte, le Portugal, la Hongrie), et toutes les grandes puissances de l’Union européenne fonctionnent avec des coalitions, sans pour cela se renier. Dans ces pays, c’est l’intérêt général qui prédomine, c’est un donnant-donnant où chaque parti maintien ses priorités en contrepartie de l’abandon de certaines mesures de son programme.

Cette crise nous oblige à changer notre vision de l’organisation politique de notre pays. Les responsables politiques doivent accepter ce défi, la France en a besoin et les Français le méritent.

Emmanuel Hamelin

Ancien député du Rhône, adhérent d'Horizons