Législatives : l'ancien député Emmanuel Hamelin refuse de laisser toutes les circos de Lyon au NFP

Arrivés en tête au premier des élections législatives dans les quatre premières circonscriptions du Rhône, les candidats de l'union de la gauche sont tous favoris, ou presque. Sans oublier que Marie-Charlotte Garin l'a déjà emporté dans la 3e circo.

La perspective d'un grand chelem ne réjouit pas Emmanuel Hamelin. L'ancien député de la 2e circonscription se pose la question dans un communiqué : "Allons-nous laisser les circonscriptions lyonnaises au Nouveau Front Populaire, allié à l'extrême-gauche ?".

"L’enjeu des élections de dimanche prochain est maintenant simple, le RN n’ayant aucune chance de l’emporter, tout se joue entre le nouveau front populaire avec ses alliés d’extrême gauche et des candidats républicains modérés. Aucune voix ne doit leur manquer si on veut éviter que tous les députés lyonnais ne siègent demain avec les Insoumis et leur programme mortifère d’augmentation massive des impôts, de désarmement de la police, de suppression du nucléaire, de reconnaissance d’un Etat palestinien en pleine montée de l’antisémitisme, etc…", poursuit celui qui est passé des Républicains à Horizons.

Refusant d'admettre que Lyon puisse "céder aux sirènes des extrêmes", Emmanuel Hamelin appelle à voter pour les trois candidats Renaissance encore engagés à Lyon : Thomas Rudigoz (1ère circo), Loïc Terrenes (2e circo) et Anne Brugnera (4e circo).