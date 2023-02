Pollution à l’école Michel Servet : le tribunal administratif rejette la requête des parents d’élèves

Les parents d’élèves avaient saisi la justice en 2020 car le taux de pollution était trop élevé à l’école à cause du tunnel de la Croix-Rousse à proximité. L’Etat, la Métropole et la Ville de Lyon étaient alors directement visés. Lors d’une précédente audience début février, le rapport public avait déjà demandé le rejet de la requête.

Le tribunal administratif de Lyon explique que les études et relevés effectués par l’agence Atmo Auvergne-Rhône-Alpes ont montré que les seuils annuels de pollution au dioxyde d’azote ont été dépassés dans plusieurs cours extérieures de l’école. En revanche, le tribunal précise qu’il n’apparaît pas que cette pollution a dépassé les seuils fixés à l’intérieur des locaux.

Concernant la responsabilité de l’Etat, le compte-rendu précise que le gouvernement n’a pas manqué à ses obligations. Si les requérants soutiennent que "la responsabilité de l’Etat doit être engagée au motif que le préfet du Rhône n’a pas procédé à la fermeture du tunnel de la Croix-Rousse", le tribunal considère de son côté "qu’ils ne discutent pas de l’efficacité des mesures prises par le préfet". En effet, lors d’épisodes de pollution, la préfecture informe immédiatement le public et prend les mesures nécessaires pour limiter l’ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. L’Etat n’ayant pas manqué à sa tâche n’a pas commis de faute.

Une pollution due au tunnel… mais pas que

La Métropole de Lyon déclare de son côté que, selon une étude d’Atmo du 4 avril 2016, la forte pollution de la cour nord de l’école Michel Servet n’est due qu’à 40% du tunnel. Les 60% restants sont causés par la colline de la Croix-Rousse et la circulation des vents ainsi qu’au trafic important sur les quais du Rhône. De plus, la Métropole ajoute que la corrélation entre la pollution observée et le trafic au sein du tunnel n’est pas systématique.

Lorsque ce dernier était temporairement fermé en 2012 pour des travaux, le taux annuel de dioxyde d’azote n’était pas descendu sous la valeur limite de 40 microgrammes. Les élus métropolitains ont également évoqué le plan Oxygène approuvé en 2016 destiné à favoriser le développement des mobilités alternatives à la voiture.

L’abaissement de la vitesse maximale en ville, l’aménagement de pistes cyclables, la poursuite d’investissement dans les transports en commun ou les zones à faibles émissions ont été cités comme des mesures prises par la Métropole pour lutter contre le changement climatique. Ainsi, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité selon le tribunal.

Des compétences qui dépassent la commune

Enfin, la Ville de Lyon a rappelé qu’elle assure un suivi de la pollution au sein de l’école Michel Servet et qu’elle a pris des mesures lorsque c’était nécessaire comme en 2013 où la cour nord a été temporairement fermée. Etant donné que la mairie n’a aucune compétence pour lutter contre la pollution de l’air dans le tunnel de la Croix-Rousse, le tribunal a rendu le même verdict que pour les instances précédentes.

Lors de la requête des parents d’élèves, ces derniers avaient demandé réparation. Là encore, le tribunal ne leur a pas donné raison car "le préjudice qu’ils estiment que leurs enfants ont subi en raison des mesures prises par la commune de Lyon pour aménager les locaux et les cours extérieures de l’école sont sans lien direct avec la faute de l’Etat".