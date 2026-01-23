Selon le syndicat Alliance Police, deux individus cagoulés et équipés d’armes de poing et de couteaux, ont pénétré dans un domicile du 9e arrondissement occupé par une famille de commerçants. La mère de famille a été blessée à l’arme blanche. Cette dernière a été ligotée et bâillonnée avec ses trois enfants, jusqu'à l'arrivée du père, qui a également été séquestré à son retour au domicile.

"Pendant plus d’une heure trente, ces individus ont exercé une pression psychologique et physique extrême, armes pointées, afin d’extorquer des informations liées à un commerce", précise le syndicat.

Les malfaiteurs ont finalement pris la fuite à bord du véhicule des victimes.