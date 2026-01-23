Faits Divers

Un home-jacking à Lyon : une famille de commerçants et leurs trois enfants séquestrés et violentés

C’est un home-jacking d’une extrême violence qui s’est déroulé dans la nuit de jeudi à vendredi à Lyon. 

Selon le syndicat Alliance Police, deux individus cagoulés et équipés d’armes de poing et de couteaux, ont pénétré dans un domicile du 9e arrondissement occupé par une famille de commerçants. La mère de famille a été blessée à l’arme blanche. Cette dernière a été ligotée et bâillonnée avec ses trois enfants, jusqu'à l'arrivée du père, qui a également été séquestré à son retour au domicile.  

"Pendant plus d’une heure trente, ces individus ont exercé une pression psychologique et physique extrême, armes pointées, afin d’extorquer des informations liées à un commerce", précise le syndicat.

Les malfaiteurs ont finalement pris la fuite à bord du véhicule des victimes.

14 commentaires
avatar
Amen le 23/01/2026 à 18:26

Ce sont des animaux qui n'ont aucun scrupule , qui se conduisent comme des bêtes sauvages en meutes.
Ils ne réalisent pas la gravité de leurs actes , profitent de leur supériorité pour infliger des sévices , de la peur , des souffrances à des personnes incapables de résister , ce sont des lâches qui redeviennent des larvettes lorsqu'ils sont tout seul , des chieurs , des moins que rien.
Et dire que le propriétaire ne doit pas les toucher au risque d'être plus condamné que ces merdes
Je souhaite de tout mon coeur que ça arrive à tous ces juges , magistrats et autres qui sont laxistes avec ce genre d'individus.

avatar
Escobar . Lol le 23/01/2026 à 18:15
Medellin sur Rhône ! a écrit le 23/01/2026 à 17h04

Sicario, bientôt chez vous !

Déjà ils savent a QUI ils le font !!!!!!

avatar
Les menteurs en cols blancs. Lol le 23/01/2026 à 18:14
Lyonnaise de Naissance a écrit le 23/01/2026 à 17h12

Savez vous reconnaitre votre droite de votre gauche ? Depuis combien de temps cette dernière gouverne t elle ? lol

Si vous étiez un peu plus cultivée , vous seriez que la politique est une fabrique à rêves pour les blaireaux. Car ils cultivent Tous le mensonge ave ç plus ou moins de talents . La politique est un Métier comme un autre , ou savoir se vendre et vendre des espoirs et des rêves et comme avocats, commercial , assureurs etc..

avatar
Strph69 le 23/01/2026 à 17:19
Medellin sur Rhône ! a écrit le 23/01/2026 à 17h04

Sicario, bientôt chez vous !

Duchere hier

avatar
Lyonnaise de Naissance le 23/01/2026 à 17:12
Merveille69 a écrit le 23/01/2026 à 15h37

Le monde merveilleux que la gauche et les juges ont patiemment façonné depuis l’arrivée au pouvoir du collabo mitterrand

Savez vous reconnaitre votre droite de votre gauche ? Depuis combien de temps cette dernière gouverne t elle ? lol

avatar
Medellin sur Rhône ! le 23/01/2026 à 17:04

Sicario, bientôt chez vous !

avatar
Sentiment d’insécurité le 23/01/2026 à 16:32

C’est juste un sentiment d’insécurité
Rien de bien grave en soit
De toute façon c’est un peu mérité quand on est riche
Faut pas se plaindre !!!
Vivement les élections pour remettre de l’ordre et surtout du respect

avatar
faut se cacher le 23/01/2026 à 15:40

ce n’est pas de bon ton de bien gagner sa vie ou de montrer ses richesses on assste a un en sauvagement de la société par jalousie frustration réseaux sociaux ??

avatar
Merveille69 le 23/01/2026 à 15:37

Le monde merveilleux que la gauche et les juges ont patiemment façonné depuis l’arrivée au pouvoir du collabo mitterrand

avatar
E D le 23/01/2026 à 15:17
LFI 69 a écrit le 23/01/2026 à 15h02

L’extrême droite à encore frappé

Elle vous a volé le cerveau semble t'il !!

avatar
Ex Précisions le 23/01/2026 à 15:10

Encore plus d'1 an à attendre avant de peut-être avoir quelqu'un qui calme tout ça...

avatar
LFI 69 le 23/01/2026 à 15:02

L’extrême droite à encore frappé

avatar
Ces faits ont une origine le 23/01/2026 à 15:01

Cette origine, c'est le logiciel totalement périmé de la Justice, qui n'a pas compris que désormais les délinquants ne s'amendent plus et ne s'arrêtent plus à une seule infraction initiale, punie d'une peine légère voire symbolique.

Ils poursuivent toujours et montent rapidement en gravité pour les faits suivants commis.

Si la Justice savait se mettre à jour et imposer des peines très lourdes pour tout premier acte de délinquance commis, le message passerait et cette criminalité qui mine notre société s'évaporerait grandement.

Au lieu de cela, le message qui passe, c'est que notre Justice est une carpette et qu'une carrière dans la délinquance et le crime est parfaitement possible dans notre pays...

avatar
Chris6969699 le 23/01/2026 à 14:59

Total apaisement ...

