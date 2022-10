Lyon : le Marché du goût envahit la place Bellecour ce mercredi

Au total, ce sont plus de 80 producteurs et artisans de l’ensemble de la région qui viennent faire déguster les meilleurs produits d’Auvergne-Rhône-Alpes de 8h30 à 20h. Charcuteries, produits laitiers, miels, vins, pâtisseries, fruits et légumes… Il y en a pour tous les goûts.

"Le marché du goût, c’est notamment la valorisation des productions régionales et la fierté de nos producteurs et artisans" explique le comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, dans un communiqué.

Plusieurs filières agroalimentaires, syndicats et Organisations de Défenses de Gestion des Appellations de la région seront également présentes. Elles proposeront des animations pédagogiques et ludiques qui mettent en valeur les produits agricoles.

Un jeu concours est organisé tout au long de la journée pour tenter de gagner de nombreux cadeaux, dont les produits régionaux des producteurs présents sur le marché.