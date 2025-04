Merci Professeur Balanche

Le professeur Fabrice Balanche, enseignant connu comme étant le meilleur spécialiste français de la Syrie, respecté pour son expertise, a vu son cours interrompu par des militants islamo-gauchistes. La raison ? Son opposition à la tenue d’évènements religieux et à la privatisation à des fins religieuses d’une salle de réunion à l’Université. Ces évènements ne peuvent laisser personne indifférent et nous n’avons pas le droit aux œillères.

Ce professeur par son engagement et son intégrité, incarne les valeurs fondamentales de notre République : la laïcité, la liberté d'expression et le respect des règles communes. En s'opposant à une pratique religieuse à l’Université, il ne fait que défendre ces principes essentiels qui garantissent l'égalité et la neutralité dans l'enseignement supérieur.

Malheureusement, la présidente de l'Université Lyon 2, loin de soutenir l’enseignant, a choisi de souffler sur les braises de la discorde. En ne condamnant pas fermement ces évènements ou bien trop tardivement, en se désolidarisant hier du professeur Balanche, elle fait preuve d'une irresponsabilité coupable.

Comment cette attitude aussi irresponsable qu’inadmissible ne peut-elle pas nous rappeler cette succession de regards détournés qui ont engendré les événements tragiques qui ont conduit à l'assassinat de Samuel Paty ? Dressons-nous ! Prenons la parole ! Fils, petit-fils de prof, aujourd’hui élu engagé, je ne peux pas décemment laisser faire ça. J’attends du ministère de l’Enseignement Supérieur que des enquêtes soient instamment diligentées et je remercie les Présidents Laurent Wauquiez et Fabrice Pannecoucke pour leur action dans ce cadre.

Oui, nous, citoyens de Lyon et de France, devons nous dresser face à ces dérives. Qu’attendons-nous ? De nouveaux drames ?

Le wokisme, cette idéologie qui prétend défendre les minorités mais qui, en réalité, impose une censure insidieuse et une pensée unique, ne doit pas avoir sa place dans nos universités. Nous devons défendre nos enseignants, garants de la transmission du savoir et des valeurs républicaines.

Je demande à la présidente de l'Université Lyon 2 de revenir à la raison et de soutenir sans réserve le professeur Fabrice Balanche. Nous devons exiger que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la liberté d'expression de tous les enseignants et étudiants. Nous appelons également les autorités académiques à condamner fermement ces actes d'intimidation et à réaffirmer leur engagement en faveur de la laïcité et de la liberté académique. Comment ne pas faire une comparaison entre l’Université Lyon II d’une part qui ne porte pas plainte après l’intrusion d’un groupe de militants dans le cours de M. Balanche et l’ENS qui quant à elle porte plainte contre un commando qui a interrompu une conférence sur la Palestine ?

Comme le Professeur Balanche, montrons tous ensemble qu’il y a d’autres choix dans notre pays que la peur, l’intolérance et la lâcheté. Laissons les paroles, prenons des actes ! Nous ne laisserons pas la peur et l'intolérance dicter nos vies.

Ensemble, défendons la laïcité, la liberté d'expression et l'intégrité de notre système éducatif. Ne laissons pas l'obscurantisme et le wokisme triompher. La République et ses valeurs sont notre bien le plus précieux ; protégeons-les avec détermination et courage.

Bastien Joint

Elu à la Mairie de Caluire et Cuire