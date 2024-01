Lyon : des militants des Jeunes Républicains agressés aux abords d'un marché

Ce dimanche 7 janvier au matin, un groupe de trois militants des Jeunes Républicains du Rhône, mouvement de jeunesse du parti politique Les Républicains, distribuait des tracts aux abords du marché Saint-Antoine (Lyon 2). Les dépliants, affichant un lien pour un référendum sur l'immigration, déchaînaient déjà les passions des lyonnais venus faire leurs emplettes : jusqu'à l'apparition d'un jeune couple.

Alors que l'un des trois militants lui tendait un tract, l'homme a froissé le fascicule avant de proférer des insultes, et l'a ensuite frappé à répétition. Voyant leur compagnon recevoir des coups de poing au niveau des côtes et de la tête, les deux autres militants se sont interposés, recevant également quelques "coups perdus", comme l'indique la responsable des Jeunes Républicains du Rhône, Roxane Rives. "J'étais sous le choc, on ne l'avait pas provoqué pourtant. C'est un sujet clivant, donc on ne s'est pas dispersé, on est restés à l'extérieur du marché malgré les insultes des passants." Elle ajoute : "on nous a traité de fachos, de connards...".

Sur X (ex-Twitter), le tweet est reposté par les membres du parti, dont le président du groupe, Eric Ciotti : "Tout mon soutien à nos militants du Rhône lâchement agressés par des nervis d’extrême gauche. La violence n’a pas sa place dans le débat démocratique. Nous ne céderons jamais face à ces groupuscules voulant imposer un régime de Terreur !"

Malgré les coups, le jeune militant est hors de danger.