Métropole de Lyon : réunie, l’opposition demande "un métro supplémentaire pour l’agglomération lyonnaise"

Ce vendredi, maires et conseillers de centre et de droite se sont donnés rendez-vous au club de la presse de Lyon, dans le 1er arrondissement, pour exposer leur vision de l’aménagement du territoire en matière de transports. Une semaine tout pile après l’inauguration de l’extension du métro B, c’est un peu moins d’une vingtaine d’élus qui regrettaient l’absence d’un nouveau "projet métro" à long terme et d’une vision commune transpartisane. L’échange tournait autour d’une réflexion autour des futurs projets de transport concernant l’est et l’ouest lyonnais, les deux principaux pôles d’activités éloignés du centre.

Et ressemblait à une suite de tirades visant à critiquer la politique des écologistes, et notamment du président de la Métropole Bruno Bernard. Le conseiller régional Christophe Geourjon regrettait "l’absence de projet d’ici 2035. Le métro est un trait d’union pour les populations, et représente une vision de l’aménagement du territoire qui n’est pas étriquée. Nos projets doivent faire consensus, et le travail doit être mené sans apriori partisan", appuyait celui qui est aussi conseiller membre de la commission permanente au Grand Lyon.

« Un tram express n’est pas un métro E »

Un an après, la validation par le Sytral du projet de "tramway express" pour l’Ouest lyonnais aux dépens d’un métro E ne passe toujours pas pour l’opposition. La future ligne attendue d’ici 2031 qui relie la gare de Jean Macé dans le 7e arrondissement à la commune de Tassin-la-Demi-Lune, est vivement critiquée par une opposition qui regrette "un rendez-vous raté" lors de la concertation du projet : "On s’est fait prendre pour des bugnes !" fustigeait même le maire de Caluire-et-Cuire Philippe Cochet, suivi par Xavier Odo : "Un tram express n’est pas un métro E !"

Dans l’Ouest lyonnais, deuxième pôle universitaire et économique de la métropole, la droite déplore une "décroissance du territoire" : "On nous impose la ZFE (zone à faibles émissions, ndlr) mais pas de transports lourds pour compenser. On a un vrai problème de desserte et je regrette que le choix du tramway soit le résultat d’une politique de bureau avec quelques experts enfermés dans les locaux de la Métropole", commentait à son tour le maire d’Ecully Sébastien Michel.

Fluidifier l’Est

Le pôle d’activités de l’Est lyonnais ne pouvait pas manquer à ce rendez-vous. L’opposition, Christophe Quiniou en tête, rêve même d’un métro vers l’Est notamment pour mieux desservir l’OL Vallée de Décines-Charpieu, le "nouveau pôle évènementiel lyonnais", selon l’édile de Meyzieu. Des propos complétés par Gilles Gascon, qui souhaite s’appuyer sur l’exemple toulousain et sa nouvelle ligne de métro de 22km espérée pour 2028 (qui est cependant toujours en quête de financements). Suffisant pour le maire de Saint-Priest de rappeler que de tels aménagements pourraient être nécessaires pour "le 1er bassin d’emplois" de l’agglomération lyonnaise, et pour éviter la fuite des entreprises qui contribuent à financer 50% du budget du Sytral.

Trépignante d’impatience pour 2026, l’opposition souhaite privilégier les transports lourds au service d’une périphérie toujours enclavée, en rappelant, à l’image du conseiller métropolitain Marc Grivel, que "le maintien et la fidélisation du métro existant n’est pas un plan d’avenir."

Et d’avancer une nouvelle fois par Marc Grivel : "D’ici 2050, on a le temps d’avoir 2 nouvelles lignes !"

T.J.