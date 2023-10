Présidence des Républicains du Rhône : vers une candidature unique de Jérémie Bréaud, le maire de Bron ?

Peut-être parce que certains maires imaginent que celui qui en deviendra président sera le plus légitime pour être le candidat en 2026.

Selon nos informations, les tractations vont bon train en coulisses pour trouver un remplaçant à Alexandre Vincendet. Le député de la 7e circonscription a déjà annoncé aux militants ne pas vouloir briguer un troisième mandat à la tête des LR du Rhône.

Alors que le député du Beaujolais Alexandre Portier et plusieurs édiles de l'Est lyonnais s'imaginaient lui succéder, plusieurs figures locales du parti tenteraient de convaincre Jérémie Bréaud d'y aller.

Le maire de Bron ne fait pas des pieds et des mains pour viser la fédé, ce qui est perçu comme un bon point dans un milieu où certains y pensent en se rasant. Et il présente aussi l'avantage de pouvoir faire la jonction entre les deux ennemis Alexandre Vincendet et Laurent Wauquiez, avec qui il a de bonnes relations.

Toujours selon les échos en interne, si Jérémie Bréaud acceptait de reprendre le flambeau, il bénéficierait du soutien de plusieurs élus qui se rangeraient derrière lui plutôt que de se lancer dans la bataille. Avec l'objectif d'une candidature unique au scrutin qui se tiendra le 26 novembre prochain.

Car si tout se joue actuellement en arrière-boutique, ce sera bien aux militants de voter dans un mois et demi. Charge ensuite au nouveau président de relever une fédération qui tombe en décrépitude depuis l'arrivée du macronisme.