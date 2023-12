" On a la droite la plus bête de France "

Un pays sous cloche, distanciation sociale, économie à l’arrêt, un air de guerre dans les rues. On a eu peur pour nous et nos proches.

Le Président de la République nous a demandé de se tenir loin les uns des autres, mais il a maintenu les élections municipales et métropolitaines. La démocratie et son respect de la parole du peuple n’étant clairement pas sa priorité, ça ne l’a pas gêné.

Au final, les mieux organisés et les primes aux candidats en place furent légion.

Dans la Métropole de Lyon, la guerre entre Gérard Collomb et David Kimelfeld a entraîné une défaite cinglante des macronistes, qui n’a pas pu être compensée par les voix de la droite d’Etienne Blanc, dans un accord improbable qui n’a pas convaincu les électeurs kamikazes.

Le nouveau monde sous l’égide des écologistes avait pris forme avec des victoires étonnantes. Les trois premières années de gouvernance des Verts furent pour remercier leurs électeurs sans se soucier de la majorité silencieuse.

Mais à la veille de 2024, chacun prépare 2026 et les futures élections qui se présentent.

On retrouve les écologistes qui freinent des quatre fers sur chaque point conflictuel de leur programme, et passe de renoncements à de nouveaux renoncements. Le pouvoir est grisant, on ne veut pas y renoncer.

Derrière, l’opposition s’organise fortement, réunion sur réunion, appel sur appel, rencontre sur rencontre… Non, je déconne ! Le personnel politique métropolitain est d’une faiblesse sans nom et leur dynamisme est équivalent aux derniers râles d’un macchabée.

On retrouve tellement de groupes différents que la sauce sera difficilement mélangée. Ne rêvons pas, même devant le cadavre de la NUPES, politiquement sans un centre réuni avec la droite, le pouvoir ne sera pas de retour du côté droit de l’échiquier.

MoDem, UDI, Renaissance, Républicains, PRG et plein de micro-partis se battent pour le leadership.

Sachant que le gymnaste plein de souplesse Yann Cucherat a préféré accepter un strapontin sur Paris que d’essayer de former une alliance Arlequin sur Lyon. Si lui, optimiste comme il est, n’y croit pas, comment y croire nous-même ?

Alors les petites mains des partis essaient de se convaincre mutuellement qu’ils peuvent s’unir, de « rejoindre l’armée des guerriers de l’ombre, ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe », mais aujourd’hui personne ne ressort de tout cela. Et pour rendre l’équation encore plus compliquée, la droite métropolitaine est cannibalisée de partout par les zemmouristes.

En son sein, on retrouve des élus comme Christophe Girard, grand soutien de De Villiers, Civitas et de l’extrême-droite en général, Richard Brumm, l’avocat élu chez Collomb mais viré pour son soutien à Zemmour et depuis accueilli par les Républicains, rendant plus compliqué encore un futur accord…

Alexandre Vincendet doit vendre à des anciens socialistes devenus macronistes un mariage vérolé. Il y a autant de chances qu’un Yves Blein s’associe avec le maire de Francheville ou de Mions que Bruno Bernard fréquente une cité de banlieue.

Au final, sans nettoyage des écuries d’Augias, la gauche bobo coupée du peuple a de belles années au pouvoir.

Les Cochet, Blanc, Wauquiez veulent le pouvoir mais sans renier le militant de base, lecteur de Valeurs Actuelles et clients de CNEWS. C’est le serpent qui se mord la queue.

Personne pour faire entendre raison aux tontons gênants de la droite rance ?

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux