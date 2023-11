Fusillades à Villeurbanne : le député du Rhône Gabriel Amard interpelle Gérald Darmanin

Gabriel Amard a tenu à interpeller Gérald Darmanin ce mercredi à l’Assemblée nationale. Dans une question écrite adressée au ministre de l’Intérieur, le député LFI de Villeurbanne a rappelé les faits survenus la semaine dernière.

"Des coups de feu ont été tirés à proximité d’écoles élémentaires et maternelles. Les drogues fournies sont de plus en plus dures (cocaïne, crack…) et sont consommées sur l’espace public, au milieu du quartier, à la vue de tout le monde et notamment des plus jeunes sur leur chemin de l’école. Les jeunes engagés dans le trafic sont de plus en plus jeunes (parfois 15, 13 ans…) et par là même se mettent en danger, ou sont en danger", déclare Gabriel Amard.

Le député LFI du Rhône "souhaite savoir si et quand le ministre de l’intérieur proposera de renforcer la police judiciaire pour avoir une véritable brigade d’investigation – respectueuse des droits et libertés sous le contrôle des magistrats – et remontant jusqu’aux têtes des réseaux et trafics pour les démanteler dans le quartier du Tonkin, à Villeurbanne mais aussi dans tout le pays."

Gabriel Amard a conclu sa question en saluant "le courage des habitant.es du quartier du Tonkin et du collectif Tonkin Pai(x)sible, dont la mobilisation citoyenne et républicaine est salutaire mais ne saurait se substituer au devoir des pouvoirs publics." Des habitants de Villeurbanne ont en effet écrit à Gérald Darmanin pour lui rappeler sa visite en 2021 à Villeurbanne où le ministre de l’Intérieur avait annoncé sa volonté de reconquérir les quartiers "barres d’immeuble par barre d’immeuble."