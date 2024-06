Législatives à Lyon : Eric Lafond a "des réponses mais pas de slogans"

Si la liste Ecologie positive et territoires n'avait obtenu que 0,42% des voix, les différents partis et collectifs qui la composaient ont décidé de rester sur la même dynamique pour les législatives.

Dans le Rhône, outre Eric Lafond dans la 3e circonscription de Lyon, on retrouve sous la bannière 100% citoyens Anne Thiriat (1ère) et Karim Mahmoud-Vintam dans la 2e, mais aussi les candidats Equinoxe Julien Quevy (4e) et Joseph Basilien (6e) et Didier Barthès du MEI (13e).

La campagne a été difficile pour ces candidats pour qui il a été "extrêmement difficile d’accéder à l’espace médiatique démocratique quand on est une offre nouvelle".



Eric Lafond estime qu'une partie non négligeable de la situation politique dans laquelle s'enfonce la France réside dans "une réforme électorale demandée depuis une dizaine d’années. Ceux qui ont été au pouvoir n’ont pas voulu entendre l’exaspération des électeurs, de ceux qui votaient blanc, ceux qui s’abstenaient. Il les ont poussés jusqu'aux extrêmes".



Face au RN, Renaissance et le NFP, "trois blocs inconciliables", le candidat 100% citoyens ne veut "pas s’enfermer dans ce triangle des Bermudes où la démocratie va disparaître". "On nous somme de choisir entre l’extrême-droite, la macronie et un bloc de gauche sous tutelle intellectuelle et morale de LFI qui n’est pas une formation démocratique", regrette l'ancien conseiller du 3e arrondissement de Lyon.

Selon lui, les électeurs n'ont droit à qu'à des "débats stériles" sur les thèmes mis en avant durant la campagne des législatives. Eric Lafond estime "avoir des réponses mais pas de slogans". Et de prendre l'exemple du programme du RN sur l'immigration : "Promettre de virer tous les délinquants étrangers, c’est simple, ça s’entend. Mais ce n’est pas possible car les pays d'origine ne les reprendront pas. Mais le RN trouvera toujours une excuse en mettant la responsabilité sur une convention internationale ou européenne".

Eric Lafond se dit donc "convaincu que si on propose des débats un peu sereins, des modes de scrutin avec des votes vraiment utiles, ça changera les choses".

Dimanche pourtant, les électeurs lyonnais pourraient bien réélire l'écologiste Marie-Charlotte Garin dès le 1er tour dans la 3e circo.