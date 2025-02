Dramatiser le débat n'apporte aucune solution

Le slogan "sauver le climat" fut efficace pour mobiliser un électorat attentif aux enjeux environnementaux, mais il s'avère contre-productif sur la durée. Il donne en effet trop facilement prise au scepticisme et au déni, car ce ne sont pas les gaz à effet de serre non émis à Lyon, les terres non artificialisées dans la métropole, l'eau non gaspillée, etc., qui infléchissent la trajectoire climatique de notre planète.

Faut-il pour autant renoncer à une politique écologique locale au nom de la sauvegarde de notre cité telle qu'elle fut ou telle qu'elle est ? Évidemment non. Il ne saurait y avoir d'avenir pour notre ville sans penser celui-ci à l'aune des dérèglements climatiques et environnementaux en cours. La raréfaction des ressources en eau, la fragilité et le renchérissement de la ressource énergétique, la faible autonomie alimentaire de notre territoire sont trois incontournables de notre futur.

En revanche, cela ne doit pas être nécessairement angoissant, car nous avons, ici, toutes les ressources pour répondre à ces enjeux. Notre ville et notre Métropole présentent des richesses exceptionnelles pour aborder ces défis avec lucidité et confiance. La capitale de la gastronomie, la ville des Lumières, un lieu de rencontres, d’histoire et de patrimoine, possède aussi une culture de l'innovation, un terreau scientifique, industriel et entrepreneurial exceptionnel, ainsi qu’une culture des grands projets réussis, qui constituent des atouts.

Nous pouvons non seulement nous adapter aux contraintes environnementales, mais aussi faire de ces évolutions nécessaires un moyen de faire grandir notre ville et de protéger nos concitoyens. Et je n'ai aucun doute qu'ils prendront part à ce changement dès lors que le lien entre les deux apparaîtra clairement. Ce qui, j'en conviens volontiers avec Mme Carraz-Ceselli, n'est pas le cas aujourd'hui.

Nos dirigeants actuels ont choisi d'opérer des transformations, lourdes pour le quotidien, dont l'impact sur les enjeux que j'évoque sera finalement faible. Il y avait bien d'autres choix à faire pour concilier anticipation des contraintes environnementales et développement de notre ville.

Pour autant, ne nous trompons pas de combat. La mobilisation à laquelle elle appelle doit s'appuyer sur ces deux piliers : nous adapter aux contraintes et nous donner les moyens de grandir. Personne ne détruira demain les pistes cyclables ou ne dévégétalisera les cours d'école. En revanche, cette mobilisation peut faire naître un projet raisonné, modéré, lyonnais en somme, qui nous permette de nous projeter avec confiance dans l'avenir.

Eric Lafond

Candidat sans étiquette aux élections municipales en 2014 et 2020