À Lyon, faut-il choisir entre sauver la planète ou sauver notre ville ?

La promesse est belle : une ville plus verte, plus respirable, une ville enfin "apaisée". Mais, à observer la réalité lyonnaise de ces derniers mois, on peut légitimement se demander : l’apaisement est-il vraiment au rendez-vous ? Ou sommes-nous en train de sacrifier Lyon sur l’autel d’une vision dogmatique et précipitée de la transition écologique ?

La ville se transforme à une vitesse inédite, sans que ses habitants, commerçants, artisans, professionnels, ou même ses élus locaux, aient le temps ni les moyens de s’adapter.

On ferme des voies de circulation, on réduit des rues entières pour mettre des couloirs à vélo, on choisit de faire des tramways sur des espaces déjà restreints pour mieux renoncer aux projets de métro sous-terrain, on superpose les projets Zone à Faible Emission (ZFE), Zone à trafic limité (ZTL) et les travaux massifs, on augmente le prix du stationnement et des forfaits post-stationnements, le tout sans aucune coordination ni anticipation des impacts.

En résumé, on décide d’éliminer la voiture à coup de pelleteuse et de baguette magique. Résultat ? Le chaos total en matière de circulation automobile, des embouteillages monstrueux et d’une ampleur inégalée, et des familles qui quittent le centre ville pour s’installer en périphérie.

La ville de Lyon est devenue impraticable et les consommateurs habituels fuient la Presqu’île.

Une ville "apaisée" ou un territoire asphyxié ?

Tous les indicateurs économiques sont au rouge et on ne peut pas tout mettre sur le dos du Covid, de la consommation sur internet ou sur la guerre en Ukraine. Alors que le Tribunal de commerce alertait ces derniers mois, nous sommes désormais passés dans une phase plus concrète.

Les commerçants ne ferment plus leurs boutiques par hasard, à la faveur de mauvais choix ponctuels ou d’incidents de parcours. Ce ne sont plus des cas isolés, mais les premières victimes d’un modèle pensé sans eux. Chaque semaine, les annonces de fermeture s’accumulent, et elles ne sont plus anecdotiques : elles sont la conséquence directe des choix politiques imposés à marche forcée ces deux dernières années.

Dernière en date, Cécile Simeone, ancienne présentatrice télé, contrainte de fermer sa boutique de décoration sur le quai Saint-Antoine. "La piétonnisation du centre-ville de Lyon se fait de manière très brutale et rapide, nous n’avons pas eu le temps de nous adapter. Je ne peux pas résister", explique-t-elle, résignée, sur son compte Instagram.

Le chef Fabrice Bonnot, pourtant l’un des visages de la gastronomie lyonnaise, a lui aussi lancé un cri d’alarme dans une tribune où il s’inquiète de la "situation dramatique de la Presqu’île de Lyon".

Jean-Michel Aulas, figure emblématique de Lyon, s’est également exprimé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux pour dénoncer une situation devenue intenable, des embouteillages qui impactent l’activité économique et des problèmes de sécurité. Quand des personnalités aussi différentes que celles-ci disent stop, ce n’est pas anecdotique.

Symbole d’un véritable changement d’ambiance, d’après les médias locaux, le hard-discounter Aldi préparerait son arrivée en plein cœur de ville, à la place du magasin Boulanger. Une enseigne qui incarne tout sauf l’identité lyonnaise. La capitale des Gaules, ville de la gastronomie et des Lumières, serait-elle en train de se fondre dans un paysage urbain sans âme, transformée en une simple zone commerciale standardisée ?

Le dogme comme unique ligne directrice

Il suffit de se souvenir des mots du maire de Lyon à son arrivée : "Je ne veux pas que Lyon soit un poids pour la planète." Une formule choc, mais lourde de sens, pour celui qui annonçait faire de son mandat "le dernier pour le climat". Tout était dit. Pour ceux qui nous gouvernent aujourd’hui à Lyon, il y aurait les "bons élèves", ceux qui comprennent la révolution écologique, et les autres. Ces "non-terriens", pour reprendre l’expression du maire, ces réfractaires au changement, forcément ringards, voire un peu réactionnaires. Ceux-là sont réduits à une "poignée d’excités", comme aime à se rassurer le président de la Métropole, plutôt que de prendre la peine de les écouter.

Sauf que depuis quelques mois, cette "poignée" grossit à vue d’œil. Des dizaines de milliers d’habitants, commerçants, artisans, professionnels de santé, livreurs, parents d’élèves, retraités, se regroupent désormais sous les bannières du Collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon qui agrège des dizaines d’autres associations et collectifs sur tous les projets qui posent problème. Des citoyens de bonne volonté, qui n’ont rien d’extrémistes ni de caricatures, mais qui disent : "Trop, c’est trop." Quand la mobilisation atteint une telle ampleur, ce n’est plus un micro-phénomène. C’est un signe d’un profond malaise. Ignorer cette mobilisation serait une erreur historique.

Une ville en danger de perdre son âme

Ce que nous sommes en train de perdre, ce n’est pas une simple habitude de consommation ou de confort. C’est l’âme de Lyon, son attractivité, son économie. Les transformations en cours risquent d’entraîner un véritable déclassement de Lyon, dans tous les secteurs. Ce qui faisait la singularité de notre ville, son identité forte, est en train de disparaître. Lyon, ce sont des milliers de commerces indépendants, des restaurants emblématiques, une authenticité qui la distingue des autres grandes villes françaises. Ce n’est pas une aire commerciale anonyme ou un simple carrefour de mobilités. C’est la capitale de la gastronomie, la ville des lumières, un lieu de rencontres, d’histoire et de patrimoine. Mais elle est en train de s’éteindre. Littéralement.

Mobilisons-nous avant qu’il ne soit trop tard

Je me fais aujourd’hui le relais de ces milliers de voix silencieuses, tous ces anonymes Lyonnais et grands Lyonnais. Des voix qui n’appartiennent à aucune chapelle politique, des amoureux de leur ville, profondément malheureux de la voir se dégrader jour après jour. Lyon devient impraticable, chaotique, et se vide peu à peu de son âme. Ces citoyens-là ne sont ni des contestataires, ni des militants, ni des extrémistes, mais simplement des Lyonnais qui refusent de rester les bras croisés et sont déterminés à la sauver.

Et nous ne pouvons plus attendre. Nous devons nous mobiliser. Cela ne peut plus être le combat d’une poignée de courageux obligés de prendre la parole et d’affronter la colère de nos dirigeants. Ce n’est pas non plus un combat du dimanche, quand on a un peu de temps libre. C’est un combat pour sauver Lyon. Pour sauver nos commerces, nos artisans, notre gastronomie, notre patrimoine. Parce qu’après, il sera trop tard. Il faut des dizaines d’années pour retrouver ce que l’on a laissé disparaître.

Alors je vous le demande : Aidez-nous à sauver Lyon. Aidez-nous à sauver tous ceux qui en font le sel, avant que cette ville, que nous aimons tant, ne devienne qu’un souvenir de ce qu’elle était.

Alexandra Carraz-Ceselli

Professionnelle des médias et des politiques publiques, Fondatrice de L’Équipe des Lyonnes