La démocratie et l'engagement citoyen avec Eric Lafond au programme du nouveau CinéDuchère

Le club de Lyon-La Duchère poursuit son tour des personnalités et des sujets de société.

Ce jeudi, le rendez-vous de l’Université ouverte du quartier du 9e arrondissement de Lyon invite Eric Lafond, docteur en droit.

L'ancien candidat à la mairie de Lyon présentera son essai 'Nous n'avons pas les élus que nous méritons', dans lequel il estime plutôt que "nous avons les élus que notre processus démocratique fabrique". À travers son essai, Éric Lafond propose une réflexion éclairante sur le fonctionnement de nos institutions, la montée du populisme et la nécessité de repenser la participation citoyenne.

Le débat se tiendra au CinéDuchère et sera animé par le politologue lyonnais Romain Blachier.

L’évènement débutera à 19h. L’entrée est gratuite mais se fait sur inscription sur le site de Lyon-La Duchère.

