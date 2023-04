Lyon : deux véhicules LAPI arrivent pour contrôler le stationnement payant

Dotés de caméras, ils peuvent lire les plaques d'immatriculation. Cela permettra aux agents de contrôler plus efficacement le stationnement payant car aujourd'hui 80% des heures de stationnement des visiteurs ne sont pas payées.

"Un meilleur taux de respect engendre une meilleure rotation, plus de places libres, une diminution du temps de recherche des places et la possibilité, pour tous les usagers, de se garer plus proche de leur destination", se félicite la mairie écologiste.

Pas question pour les ASVP de se la couler douce. Puisque les Peugeot 208 électriques LAPI vont les décharger d'une partie de leur travail, la Ville de Lyon va leur demander de se concentrer davantage sur le stationnement gênant et illicite. Cela concerne les véhicules garés sur les trottoirs et aires de livraison, mais aussi sur les passages piétons et évidemment sur les pistes cyclables, la bête noire des cyclistes.

Le gain de temps n'est toutefois pas énorme, puisque le contrôle par le véhicule LAPI sera doublé par un contrôle humain lors des trois prochains mois. Cela permettra notamment de vérifier si l'automobiliste bénéficie ou non du stationnement gratuit grâce à une carte mobilité inclusion stationnement (CMI-S) qui devra être apposée en évidence derrière le pare-brise.

L'achat des véhicules équipés du dispositif LAPI ainsi que le stockage des photos avait été évalué à 415 000 euros lors du conseil municipal de novembre dernier.