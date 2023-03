A Villeurbanne, les cyclistes s'organisent pour signaler les stationnements gênants

Les voitures stationnées sur les pistes cyclables obligent bien souvent ces derniers à réaliser des écarts dangereux.

Pour faire davantage respecter la loi et solliciter un partage équitable de la chaussée, La Ville à Vélo mène cette semaine une campagne de signalements de ces comportements qu'elle veut bannir chez les automobilistes de l'agglomération lyonnaise.

C'est à Villeurbanne que l'association demande à ses membres et aux autres cyclistes de systématiquement dénoncer les voitures mal garées. "Plus on fait de signalements, plus on est nombreux, plus on a de poids et plus nos revendications seront porteuses", indique la Ville à Vélo, qui conseille d'appeler la police municipale ou de faire un signalement sur le site dédié de la mairie villeurbannaise.

L'opération se terminera ce dimanche. Avec au bout un bilan alarmant ?

Sur Twitter, les cyclistes lyonnais ont applaudi l'initiative et appelé de leurs voeux à une généralisation à toute la Métropole, tandis que leurs détracteurs demandaient ironiquement si les mauvais comportements des adeptes de la petite reine pouvaient également être dénoncés.