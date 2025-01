Lyon : le stationnement payant étendu et plus agressif pour remplir les caisses de la Ville ?

Face aux 25 millions d'économies à réaliser en 2025 sur son budget comme le préconise l'Etat, l'exécutif écologiste de Grégory Doucet pourrait aussi durcir les règles de son stationnement payant en ville.

Selon Tribune de Lyon, le maire de Lyon a fait travailler ses services sur des ajustements plus agressifs du stationnement payant, qui permettraient d'encaisser 1,5 million d'euros de recettes supplémentaires. Une enveloppe non négligeable !

Les services préconisent ainsi de mettre fin à la gratuité du stationnement payant en surface durant le mois d'août à Lyon, l'arrêt brutal d'un acquis historique qui devrait faire jaser.

Il est aussi proposé au maire d'étendre le stationnement payant jusqu'à 20h, contre 19h aujourd'hui. Et de faire en sorte que le stationnement devienne payant au moins huit dimanches dans l'année.

Comme pour l'abandon possible du feu d'artifice du 14 juillet et les 130 000 euros que la Ville de Lyon économiserait, l'entourage de Grégory Doucet évoque des pistes de travail, encore loin d'être actées. D'autant qu'à un an et demi des élections municipales, un nouvel impôt déguisé risquerait de fâcher de nombreux Lyonnais, qui font déjà face aux restrictions de la Zone à Faibles Emissions (ZFE).

Les automobilistes vont-ils aider les écologistes à financer leurs projets en 2025 ?