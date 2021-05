Lyon : bientôt des caméras pour lire les plaques des véhicules qui ne payent pas leur stationnement

Ce jeudi, lors d’un conseil municipal tendu, les élus ont voté l’achat de quelques voitures qui seront équipées de caméras LAPI dont la technologie permet de lire les plaques minéralogiques des véhicules. Dans quel but ? Il s’agira pour la Ville de Lyon de lutter plus efficacement contre ceux qui ne payent pas pour leur stationnement. Mais aussi contre les automobilistes mal garés.

Concrètement, les LAPI flasheront les plaques indiquées par les ASVP et le fruit de la journée sera traité ultérieurement, afin de dresser les contraventions.

Car selon Valentin Lungenstrass, adjoint au maire chargé de la Mobilité, la Ville de Lyon passe à côté d’un petit pactole car les stationnements occasionnels ne seraient réglés qu’à hauteur de "20%". Et tous les arrondissement seraient concernés par le phénomène de plus en plus courant.

Imposer de plus en plus aux automobilistes de régler le stationnement dû, c’est aussi évidemment une manière de lutter contre le tout-voiture dans la capitale des Gaules. Pierre Oliver, le maire LR du 2e arrondissement, ne s’est pas privé pour faire remarquer que les écologistes ne sont pas de grands fans de la vidéoprotection mais que voter pour acheter des caméras "contre les automobilistes" posait par magie moins de problèmes.

Un appel d’offres sera désormais lancé pour espérer voir arriver les LAPI dès 2022. Une enveloppe de 220 000 euros sera consacrée à leur achat.