Stationnement payant à Villeurbanne : cette fois la sulfateuse à PV n’a pas eu le dernier mot, la Ville doit rembourser

"La sulfateuse à PV", une voiture équipée d’un système de lecture de plaques, enregistre chaque jour des centaines d’infractions. Mais pour une habitante du Nord-Isère, cette technologie s’est traduite par une amende qu’elle a jugée injustifiée.

En 2024, son véhicule avait été repéré rue Dedieu, dans une zone déclarée payante. Problème : sur la portion de chaussée où elle s’était garée, aucun marquage au sol n’indiquait clairement que l’emplacement était soumis au paiement. L’automobiliste a d’abord contesté son procès-verbal auprès de la société Sags, délégataire de la Ville. Sa demande avait été rejetée, la société invoquant la présence de panneaux et d’horodateurs dans la rue.

Refusant d’en rester là, elle a saisi le tribunal du stationnement payant (TSP) en juin 2024, rapporte Le Progrès. Après plusieurs mois de procédure, la juridiction a rendu sa décision le 7 avril 2025. Elle a rappelé que les restrictions de stationnement s’appliquent uniquement du côté de la chaussée où la signalisation est présente. En l’absence de panneau et de marquage au sol, le tribunal a jugé que la contravention ne pouvait être maintenue.

La Ville, qui n’avait pas présenté sa défense dans les délais, a été contrainte de rembourser l’automobiliste. Mais plusieurs mois après le jugement, ce remboursement n’était toujours pas effectif. La municipalité invoque un changement de procédure, désormais confiée à la société Sags/QPark.

Pour cette conductrice, l’affaire se termine par une victoire symbolique après un long parcours administratif.