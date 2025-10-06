Stationnement payant à Villeurbanne : cette fois la sulfateuse à PV n’a pas eu le dernier mot, la Ville doit rembourser

"La sulfateuse à PV", une voiture équipée d’un système de lecture de plaques, enregistre chaque jour des centaines d’infractions. Mais pour une habitante du Nord-Isère, cette technologie s’est traduite par une amende qu’elle a jugée injustifiée.
En 2024, son véhicule avait été repéré rue Dedieu, dans une zone déclarée payante. Problème : sur la portion de chaussée où elle s’était garée, aucun marquage au sol n’indiquait clairement que l’emplacement était soumis au paiement. L’automobiliste a d’abord contesté son procès-verbal auprès de la société Sags, délégataire de la Ville. Sa demande avait été rejetée, la société invoquant la présence de panneaux et d’horodateurs dans la rue.
Refusant d’en rester là, elle a saisi le tribunal du stationnement payant (TSP) en juin 2024, rapporte Le Progrès. Après plusieurs mois de procédure, la juridiction a rendu sa décision le 7 avril 2025. Elle a rappelé que les restrictions de stationnement s’appliquent uniquement du côté de la chaussée où la signalisation est présente. En l’absence de panneau et de marquage au sol, le tribunal a jugé que la contravention ne pouvait être maintenue.
La Ville, qui n’avait pas présenté sa défense dans les délais, a été contrainte de rembourser l’automobiliste. Mais plusieurs mois après le jugement, ce remboursement n’était toujours pas effectif. La municipalité invoque un changement de procédure, désormais confiée à la société Sags/QPark.
Pour cette conductrice, l’affaire se termine par une victoire symbolique après un long parcours administratif.
Bravo à cette dame pour son courage d'aller jusqu'au bout de la démarche !Signaler Répondre
Mention spéciale à la ville au passage, qui n'a "pas répondu dans les délais".
Et mon c... c'est du poulet aussi ?Signaler Répondre
Tout remboursement est extrêmement compliqué de la part de l’État, à croire qu’ils ont un crabe dans leur porte-monnaieSignaler Répondre
Et en plus ils ne veulent pas payer, faisons pareil pour les cyclistes avec des parking dédiés et s'ils se garent ailleurs PV...Signaler Répondre
Le sens des priorités ce ne sont ni les coups de feux quasi quotidiens, ni les dealers, ni les squares ou les familles n’osent plus aller avec les enfants.Signaler Répondre
" les contrôles automatisés du stationnement sont redoutés par de nombreux automobilistes."Signaler Répondre
Redoutés par ceux qui ne payent pas, comme les radars le sont pour ceux qui font des excès de vitesse. Dans les deux cas, des délinquants qui n'ont que ce qu'ils méritent.
Vous vous en prenez a la ville de villeurbanne ,mais pourtant vous savez bien :Signaler Répondre
C est de la faute au ministre de l interieur a qui je viens d envoyer une quatrième lettre.
Signé : Ouin ouin c est pas nous .
En France, nous avons un Tribunal du Stationnement Payant ?? Vraiment ?Signaler Répondre
"Remplies" ??? Vraiment ? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y en a, mais de là a dire remplies, je pense que le mot choisi est un peu fort.Signaler Répondre
Qui plus est, "épaves volées servant aussi de caches pour les dealers", vous m'avez l'air bien informé pour quelqu'un qui s'en plaint :D
Un des graves problème à Villeurbanne ce sont les règlements de comptes sur les points de deal quasiment toutes les semaines et les risques de balles perdues pour les passants et riverains mais voilà il faut investir dans des sulfateuses à PV.Signaler Répondre
Pendant ce temps les rues sont remplies d'épaves volées servant aussi de caches pour les dealers, mais ça la commune de Villeurbanne s'en fout.Signaler Répondre
Du moment que le citoyen paie.