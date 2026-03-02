Les visiteurs du centre commercial de Confluence ont peut-être remarqué du changement ces derniers jours. La boutique de La Chaise Longue a en effet déménagé au niveau 1 du pôle de commerces et de loisirs juste à côté de la boutique André. Toujours au même étage, l’enseigne... (Lire la suite sur Lyon Femmes)
Lundi 2 Mars 2026 à 11h00
Une nouvelle enseigne au printemps pour le centre commercial de Lyon
Le printemps sera synonyme de nouveautés au sein du pôle de commerces et de loisirs du 2e arrondissement de Lyon.
0 commentaireLaisser un commentaire
Pas encore de commentaire, soyez le premier !
Laisser un commentaire
Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.