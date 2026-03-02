Et aussi à Lyon

Une nouvelle enseigne au printemps pour le centre commercial de Lyon

Une nouvelle enseigne au printemps pour le centre commercial de Lyon
Une nouvelle enseigne au printemps pour le centre commercial de Lyon - DR/Confluence

Le printemps sera synonyme de nouveautés au sein du pôle de commerces et de loisirs du 2e arrondissement de Lyon.

Les visiteurs du centre commercial de Confluence ont peut-être remarqué du changement ces derniers jours. La boutique de La Chaise Longue a en effet déménagé au niveau 1 du pôle de commerces et de loisirs juste à côté de la boutique André. Toujours au même étage, l’enseigne... (Lire la suite sur Lyon Femmes)

Tags :

confluence

Pole de commerces et de loisirs

enseigne

Pandora

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.