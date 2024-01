Affaire Grall à Lyon : le lanceur d'alerte récompensé par Anticor

A cette occasion, Jean-Charles Faivre-Pierret, ancien directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-mont-d'Or et lanceur d'alerte dans l'affaire Grall révélée par LyonMag, a été récompensé. Il a obtenu le 5e Prix Ethique de la soirée pour avoir dénoncé à sa hiérarchie, puis au Parquet national financier de possibles conflits d'intérêt et pantouflages au sein de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes dans le monde de la psychiatrie.

Pour rappel, dans son numéro de mai 2023, LyonMag révélait que l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, alors dirigée par Jean-Yves Grall, avait, contre l'avis de l'Offre de soins hospitalière (OQOS), donné cinq autorisations de SSR (soins de suite et de réadaptation, et hospitalisation complète enfant et hôpital de jour enfant) à l'IEAJA de Vénissieux fraîchement créé. Des arrêtés signés par Grall, mais aussi par son n°2 Serge Morais.

Or, ce dernier a depuis intégré le privé et la structure YKOE qui gère notamment... l'IEAJA de Vénissieux. La machine à cash qu'il a aidé à mettre en place, il en profite désormais comme dirigeant et actionnaire.

Avant Serge Morais, c'est Céline Vigné-Chenard qui fut directrice générale d'YKOE, alors qu'elle était auparavant directrice de l'Offre de soins de l'ARS. Curieusement, après avoir fait le trajet public-privé, elle est depuis revenue au public au sein des HCL.

Pour avoir contribué à dénoncer ce mécanisme qui a fait grand bruit au sein de la santé française, et qui a également été relayé par nos confrères de Blast cet automne, Jean-Charles Faivre-Pierret estime avoir été puni par ceux qu'il pointait du doigt. Car l'ARS et le Centre national de gestion (dirigé par la compagne de Jean-Yves Grall) l'ont écarté avec fracas de la direction de Saint-Cyr à l'automne 2022.

Reste à connaître la suite donnée à ce dossier par le PNF.