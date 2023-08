Le Rhône placé en vigilance jaune canicule

Après la pluie vient le beau temps. Mais il est peut-être un peu trop brutal cette fois-ci et l’épisode de chaleur pourrait gagner en intensité dès ce week-end d’après la préfecture du Rhône. Plusieurs précautions doivent être prises pour les personnes les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées, les nourrissons et enfants de moins de 4 ans, les personnes atteintes d’une maladie chronique, les personnes isolées, en situation de précarité et sans abri…

L’Agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes et la préfecture rappellent notamment les gestes simples pour se protéger des fortes chaleurs parmi lesquels boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif, mangez en quantité suffisante et éviter l’alcool, éviter de sortir aux heures les plus chaudes et maintenir le logement au frais (volets et fenêtres fermés la journée).

En cas de nausées, de maux de têtes ou de fatigue inhabituelle, il est fortement conseillé d’arrêter toute activité physique, de se mettre au frais et de boire si ces signes surviennent après une exposition directe au soleil. Si les symptômes s’aggravent, il faut appeler un médecin et le 15 en cas d’urgence.