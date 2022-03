Conditions de vie en Ehpad : le député du Rhône Cyrille Isaac-Sibille dévoile ses propositions

Pour rappel, ce dernier avait accusé les dirigeants du groupe Orpea d'avoir mis en place un système pour optimiser ses profits au détriment du bien-être des personnes âgées. De quoi donner du travail aux parlementaires pour tenter d’améliorer les conditions de vie dans ces établissements spécialisés.

Ce vendredi matin, c’est le député du Rhône Cyrille Isaac-Sibille qui a publié un premier point de situation, dans le cadre de la mission flash lancée par la Commission des affaires sociales après le début de la polémique.

Dans un communiqué, l’élu présente les conclusions "sur les conditions de travail et la gestion des ressources humaines en Ehpad". Le co-rapporteur rappelle tout d’abord qu’il a "travaillé depuis le début de cette législature sur le Grand âge, l’autonomie des personnes âgées, la prise en charge de la dépendance". Une thématique, "prégnante aujourd’hui tant le vieillissement de la population s’accélère, ainsi que la dépendance, ce qui nous laisse craindre des difficultés et des tensions encore plus accrues au sein de nos Ehpad. Beaucoup de constats sont connus : insuffisance du personnel d’Ehpad, manque d’attractivité des métiers du Grand âge, pourtant indispensables à l’accompagnement de nos aînés, de plus en plus nombreux, âgés et dépendants, un taux élevé d’accidents et de maladies professionnels".

Cyrille Isaac-Sibille explique que des mesures ont donc été prises depuis cinq années, comme "la création de 10 000 postes de soignants en Ehpad, la revalorisation salariale des professionnels du secteur médico-social" ou encore "la hausse du minimum vieillesse de 100 euros par mois pour une personne âgée vivant seule".

Beaucoup de chemin reste encore à parcours d’après la Commission des affaires sociales qui a relevé plusieurs propositions : "renforcer les contrôles et engager les établissements dans une démarche qualité avec un nouveau référentiel d’évaluation favorisant la bien-traitance, renforcer la transparence envers les résidents et leurs familles » ou "assurer un nombre minimal de personnels par résident, notamment aux moments clés de la journée".

Reste à savoir si les recommandations seront suivies d’actes par le gouvernement.