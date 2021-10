La Ville de Lyon débloque 11 millions d'euros pour les personnes âgées

C'est pourquoi l'adjoint au maire de Lyon en charge des liens intergénérationnels et à la qualité de vie des séniors, Alexandre Chevalier, a dévoilé ce vendredi les contours d'une nouvelle politique de la Ville pour le bien-être des personnes âgées.

Un budget de 10 millions d'euros a notamment été débloqué pour l'entretien et la rénovation de 15 "résidences autonomie" et quatre EHPAD. À cela s'ajoute le million d'euros consacré à de nouveaux projets pour "faire naître une multitude d'initiatives permettant de diversifier les offres et services aux seniors sur l'ensemble du territoire".

Seront notamment développés des "lieux ressources", à l'image du futur café-restaurant Chez Daddy ayant pour but de mêler personnes âgées et actives. Les animations en EHPAD seront également renforcées et les services de restauration orientés vers le circuit court et le bio.

Enfin, la Ville de Lyon promet le renforcement de "la présence des aînés dans la vie citoyenne". Ils participeront ainsi activement au diagnostic de territoires et auront l'occasion de siéger aux nouveaux "Conseil des ainés" dans tous les arrondissements.