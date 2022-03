Victor Castanet (Les Fossoyeurs) : "Le système d'Orpea dans les Ehpad impacte aussi Lyon"

Le journaliste d'investigation Victor Castanet était à Lyon cette semaine. L'occasion de revenir sur son livre-enquête évènement "Les Fossoyeurs", qui dénonçait la situation dans les Ehpad français, et notamment ceux du groupe Orpea, un "groupe très opaque qui savait cloisonner. (...) Les salariés, même à très haut niveau, avaient peur", indique-t-il.

Pourquoi l'affaire n'a pas éclaté auparavant, compte-tenu de son ampleur ? "Les victimes ont fait face à un mur lorsqu'elles contactaient les ARS ou les Départements", explique Victor Castanet.

Le journaliste révèle "un système organisé par un très petit nombre de personnes, qui réduisait les coûts de façon brutale, de politique de rationnement sur les produits de santé et d'alimentation". Et qui, logiquement, entraînait des maltraitances.

La manière dont Orpea a géré l'argent public, "c'est le sujet central du livre dont on n'a pas assez parlé. Les grands groupes reçoivent chaque année pour chaque Ehpad entre 1 et 2 millions d'euros de dotations publiques", poursuit-il. "Il va falloir que la direction change, que ce groupe soit contrôlé en profondeur et qu'ils répondent de leur acte devant la justice".

S'il n'avait pas enquêté à Lyon et dans le Rhône pour son livre, Victor Castanet a les données locales. "Le système d'Orpea est national, il touche même d'autres pays. Les établissements lyonnais sont pareils, avec des coûts par repas journalier autour de 4,50 euros. Sur le budget alimentation, sur la manière dont on peut optimiser la masse salariale, le système impacte de manière générale. A Lyon comme ailleurs", conclut-il.

