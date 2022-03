Cyrille Isaac-Sibille : "Arrêter la gestion industrielle des Ehpad pour revenir à une gestion plus humaine"

Après la publication du livre-enquête "Les Fossoyeurs", Cyrille Isaac-Sibille avait été nommé co-rapporteur d'une mission flash sur les Ehpad. Le député MoDem du Rhône indique toutefois que le sujet n'a pas été découvert du jour au lendemain par les parlementaires : "C'est un dossier qu'on travaille depuis cinq ans, on connaît la problématique des Ehpad".

Comment expliquer ces dérives systémisées à travers la France, chez Orpea mais aussi dans des établissements à plus petite échelle ? "Normalement le Département et la Métropole de Lyon devraient contrôler les forfaits dépendance. On s'est rendu compte que les contrôles de l'ARS et des Départements se font mal", précise Cyrille Isaac-Sibille.

A l'issue de cette mission, les députés ont fait une série de propositions que le gouvernement choisira de retenir ou non. "L'une des préconisations, c'est qu'on arrête la gestion industrielle des Ehpad pour revenir à une gestion plus humaine avec un directeur qui serait responsable", annonce Cyrille Isaac-Sibille.

L'ancien patron du MoDem du Rhône veut aussi "renforcer l'attractivité des métiers" pour recruter davantage et améliorer les conditions de travail.

A l'approche des législatives, le député de la 12e circonscription sait que les transports sur l'Ouest lyonnais est un sujet majeur. Le probable abandon du métro E et du téléphérique a donné naissance à un éventuel tramway, "une solution entre les deux". "Si c'est 10 000 voyageurs/jour, ce n'est pas intéressant. Si c'est 100 000, le besoin dans l'Ouest, à ce moment-là il faut l'étudier", conclut-il.

