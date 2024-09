Emmanuel Macron inaugure la première usine modulable de vaccins au monde près de Lyon

A Neuville-sur-Saône, le Président de la République a inauguré à Sanofi la première usine modulable de vaccins et biomédicaments au monde.

Baptisé Modulus, il présente la particularité de "s’adapter pour fabriquer jusqu’à 4 vaccins ou biomédicaments simultanément, et de pouvoir se reconfigurer en quelques jours ou quelques semaines pour changer de plateforme technologique (vaccins viraux vivants atténués, à protéine recombinante ou encore à ARN messager, ainsi que des traitements issus de biotechnologies comme les enzymes ou les anticorps monoclonaux), contre plusieurs mois voire plusieurs années dans les usines classiques".

"Il ne s’agit pas seulement d’une nouvelle usine, plus moderne, écologique et connectée, mais bien d’une révolution dans la façon dont nous fabriquerons vaccins et biomédicaments dans les prochaines décennies, a réagi le directeur général de Sanofi Paul Hudson. Nous avons tout réinventé, de la conception du bâtiment à la façon dont nous avons collaboré avec les autorités de santé, pour imaginer une usine qui sera la plus à même de répondre aux enjeux de santé des patients en France et dans le monde entier. Avec Modulus, Sanofi offre à la France et à l’Europe un leadership inégalé en matière de souveraineté sanitaire".

L'investissement total a été de 500 millions d'euros, dont près de 30% pris en charge par l'Etat.

Le nouveau site de Neuville-sur-Saône s'étend sur 24 000m2. Ce sont 135 postes supplémentaires qui vont voir le jour, et même 320 à terme.