Distribution gratuite d’arbres par la Métropole de Lyon : les inscriptions ouvrent ce jeudi

La Métropole de Lyon renouvelle son opération de distribution gratuite d’arbres aux particuliers. Ce sont en tout plus de 2000 arbres qui seront remis à des habitants de la collectivité dans le but "d’accélérer la végétalisation des espaces privés afin de participer au rafraîchissement de l’espace urbain et au développement de la biodiversité".
Les inscriptions ouvrent ce jeudi. Plusieurs conditions sont nécessaires pour demander son arbre : habiter l’une des 58 communes de la Métropole de Lyon, être propriétaire ou locataire d’une maison individuelle avec jardin et avoir un accès à la pleine terre. A noter que les habitants n’ayant pas bénéficié d’un don d’arbres l’année dernière seront propriétaires. Les arbres seront ensuite distribués le 22 novembre au parc de Parilly ou au Domaine Lacroix-Laval, entre 9h30 et 16h30.
Le budget de cette opération s’élève à 80 000 euros.
Heureux de constater que mes impôts locaux servent à financer ce type d’opération qui contribue à valoriser le patrimoine immobilier des propriétaires de maisons avec jardin ! On croit rêver. Certain diraient même que c’est une idée un peu de droite….. Si vous habiter une maison vous avez les moyens d’acheter un arbre si vous souhaitez en planter. Sans doute une approche nouvelle de l’assistanat vert.Signaler Répondre
Ils ont des saules pleureurs pour les pastèques et les lfistes ?Signaler Répondre
Un petit rayon de soleil au milieu des informations anxiogène. Que la paix vous accompagnent !Signaler Répondre