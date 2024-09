Distribution gratuite de 2000 arbres dans la Métropole de Lyon : les inscriptions débutent ce lundi

La Métropole de Lyon offre des arbres à ses habitants. Plus exactement 2000 dans le cadre de son Plan Nature ayant pour objectif de soutenir la végétalisation et de lutter contre les effets du réchauffement climatique.

La seule condition pour obtenir un arbre gratuitement est de disposer d’une maison individuelle avec un accès à la pleine terre. Il est possible s’inscrire pour obtenir son arbre à partir de ce lundi et jusqu’au 20 octobre sur le site de la Métropole de Lyon. Les personnes intéressées devront réserver un créneau de retrait puisqu’il faudra venir chercher son arbre le 23 novembre entre 10h et 16h dans le parc de Parilly ou au Domaine de Lacroix-Laval.

"Sur l’ensemble des arbres distribués, 70% seront des variétés fruitières issues de plantations locales. Les arbres devront être plantés en pleine terre le plus tôt possible", précise la Métropole de Lyon.