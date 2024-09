Lyon : un immeuble sans chauffage ni climatisation prévu pour 2026

Baptisé "Essentiel 22-26", cet immeuble résidentiel se distingue par sa capacité à maintenir une température intérieure constante, entre 22 et 26 degrés, sans recourir à des systèmes conventionnels de chauffage ou de climatisation.

Conçu par le cabinet d'architecture autrichien Baumschlager Eberle et réalisé par le promoteur Nexity, l'immeuble "Essentiel 22-26" se veut être le symbole d’un pas en avant vers une ville plus durable.

Grâce à l'utilisation de briques alvéolaires de 60 cm d'épaisseur et de fenêtres en triple vitrage, le bâtiment parviendrait à réguler sa température intérieure de manière autonome tout au long de l'année.

L'isolation thermique de ce projet repose sur une architecture bioclimatique avancée. En hiver, la chaleur des occupants et des appareils domestiques réchauffe naturellement les espaces. En été, un système de ventilation naturelle, contrôlé par un logiciel intelligent, permet de rafraîchir les appartements. Ce bâtiment fait partie d'un ensemble plus vaste de 11 bâtiments, qui seront livrés entre 2026 et 2027.

Ce type de construction existe déjà en Autriche et en Suisse depuis 2013, mais c'est une première en France.

L’immeuble proposera 23 appartements à des prix abordables, dans le cadre d’un bail réel solidaire, pour encourager l'accès à la propriété à des tarifs modérés.