Lyon : les castors abattent des arbres, la Métropole préfère les laisser faire

Des habitants du 4e arrondissement se sont retrouvés face à des arbres coupés. Or, la cisaille ne semblait pas avoir été réalisée par l’Homme.Les véritables coupables sont des rongeurs peu présents généralement en ville, les castors. Ces animaux ont un rôle essentiel dans la biodiversité et leur présence semble être une bonne chose à première vue.



Mais ces animaux rongent des arbres sur les berges de Saône. Et si les riverains s'en plaignent, la Métropole de Lyon ne semble pas voir où est le problème. Un petit arbre coûte pourtant assez cher, le prix médian tourne autour des 1000 euros. C’est ainsi grâce à l’argent du contribuable que ces arbres sont plantés et entretenus. Pour une majorité écologiste prônant la végétalisation, voir ses efforts être rongés par des castors, c'est ballot.

Des solutions simples existent pourtant pour tenter de limiter la casse, à savoir des grilles de protection. De cette manière, ni les castors ni les arbres ne sont mis en danger. Tout le monde y gagnerait mais cette idée ne semble pas intéresser la Métropole.



Les castors, "bénéfiques pour les berges"

Interrogé sur cette question, le vice-président de la Métropole de Lyon de Lyon chargé de l’Environnement et de la Protection animale, Pierre Athanaze considère que les castors sont une très bonne chose. Selon lui, cette espèce protégée "a un côté bénéfique pour les berges". En effet, ces rongeurs permettent de tailler et "d’avoir un système racinaire qui tient les berges".

De plus, "on est obligé de couper les arbres quand ils deviennent gros, il vaut mieux que cela se fasse naturellement" déclare-t-il. Il résume lui-même la situation : "une cohabitation qui peut paraître curieuse mais tout à fait intéressante."



Par ailleurs, les saules et les peupliers, arbres les plus visés par les castors, sont protégés sur les berges selon l’élu. Même s’il se rend bien compte qu’il n’est pas possible de placer des grilles sur toutes les espèces d’arbres sur les berges.

