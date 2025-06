Droit de réponse de GrandLyon Habitat

Monsieur le Directeur de la publication,

L’article publié le mercredi 18 juin 2025 sur le site de Lyon Mag, sous le titre précité, met gravement en cause GrandLyon Habitat en laissant entendre que notre organisme aurait financé et validé une fresque à caractère islamiste sur un immeuble de son patrimoine à Vénissieux. Ce titre, ainsi que certains propos de l’article, sont inexacts et de nature à induire en erreur les lecteurs.

Conformément à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, GrandLyon Habitat vous demande de publier le présent droit de réponse.

GrandLyon Habitat rappelle avec fermeté son attachement absolu aux principes de laïcité, au respect des lois de la République et à sa mission de service public. Aucune fresque ne saurait, en aucun cas, constituer une apologie religieuse ou politique sur notre patrimoine. Le projet artistique cité s’inscrit dans un cadre strict, avec une concertation large des habitants et une validation rigoureuse par nos équipes.

Le projet "D’Art-naise" mené dans la tour 61 à Vénissieux, comme celui réalisé en 2024 dans la tour 41, s’appuie sur une démarche participative impliquant les habitants, notamment des jeunes du quartier, accompagnés par des associations locales. Entre le 24 et le 28 février 2025, une concertation a été menée par GrandLyon Habitat auprès des résidents de la tour 61, donnant lieu à la collecte de nombreux témoignages (44 foyers rencontrés sur 60), et à l’émergence de trois thématiques : la nature, l’urbain, et l’humain. Les fresques traduisent ces souhaits : des scènes de vie quotidienne comme des enfants allant à l’école, des familles se promenant ou échangeant en pied d’immeuble, des personnes pratiquant une activité physique en extérieur, d’autres jardinant, sans message religieux ou idéologique.

Le style visuel, qui diffère de celui de la tour 41, repose sur la technique des pochoirs. Ce choix artistique a été guidé par la volonté d'impliquer les habitants eux-mêmes dans la création. Cette méthode, limitée par nature, ne permet ni finesse ni détails précis, en particulier pour les visages ou les vêtements. Tous les personnages représentés – sans exception – sont volontairement non individualisés. Les interprétations attribuant à certaines silhouettes un "voile", des "gants et un collant" ou une appartenance religieuse relèvent d’une lecture subjective, que nous contestons formellement.

Nous regrettons que ces éléments, transmis à votre rédaction avant publication, n’aient été ni repris fidèlement, ni replacés dans le contexte méthodologique et collectif du projet. Le recours à une citation suggestive et non argumentée comme "Déduction faite parce que son visage est marron, ses mains noires et ses jambes grises" contribue à une confusion préjudiciable, en introduisant des considérations infondées, pouvant heurter tant les habitants, les jeunes qui ont participé à la création de la fresque que nos partenaires.

Enfin, nous précisons que le projet a été mené en lien avec les partenaires institutionnels impliqués dans la vie du quartier, notamment la Ville de Vénissieux et le GPV (Grand Projet de Ville), et financé en partie par la Métropole de Lyon dans le cadre du GSUP, pour un montant total de 49 622 € (dont 20 000 € financés par la Métropole). GrandLyon Habitat poursuivra ses engagements en faveur du lien social, de l’amélioration du cadre de vie et du respect des valeurs républicaines.

Jean-Noël FREIXINOS

Directeur général de GrandLyon Habitat