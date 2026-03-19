Selfies et OL : dans sa zone de confort, Jean-Michel Aulas apparaît enfin à l'aise à l'approche du second tour

"La tendance est dans notre sens". Jean-Michel Aulas n'a jamais été aussi bon dans cette campagne que ce jeudi soir. Le candidat à la mairie de Lyon perdu dans ses prises de parole, fatigué, peu convaincant, laissant volontiers ses lieutenants répondre à sa place, avait enfin laissé place au JMA que les Lyonnais pensaient connaître, celui qui dribblait les journalistes lorsqu'il était président de l'OL, voire les taclait parfois par derrière.
A la Brasserie Leffe de la place des Terreaux, il avait convoqué la presse pour une dernière grande déclaration d'avant second tour, puis ses soutiens pour y regarder le match de Ligue Europa de l'OL contre le Celta Vigo.
Jean-Michel Aulas a d'abord donné l'impression qu'il ne parviendrait jamais à se défaire des couacs à répétition de sa campagne : le micro ne fonctionnait pas, un choix de salle exigüe où s'entassaient les journalistes puis près d'un quart d'heure de prise de parole, sans grande nouveauté par rapport à ce qu'il avait dit une semaine plus tôt lors de son meeting à la Sucrière.
C'était surtout l'occasion pour lui de fustiger l'alliance entre Grégory Doucet et LFI : "Cet accord est une imposture, un mensonge fait aux Lyonnais, car on ne sait pas ce que cet accord contient vraiment, dicté par Mélenchon à Doucet le 26 février dernier à Lyon. Mais pire encore, il est le nom d’un renoncement cynique et hypocrite, pour tenter de conserver le pouvoir contre le désir profond de changement de la part des Lyonnais. Il s’agit donc d’un renoncement à des convictions, renoncement à la clarté, renoncement à l’exigence républicaine. C’est une rupture, et même un basculement : quand on n’a plus de majorité, on s’allie avec les plus radicaux".
"Face à cette dérive, je lance un appel au rassemblement de tous les Lyonnais attachés à un cadre républicain clair", poursuivait Jean-Michel Aulas.
C'est ensuite, dans son ping-pong de questions-réponses, qu'il s'est montré convaincant. "Vous parlez comme M. Doucet !", lançait-il à un journaliste qui lui demandait de s'expliquer sur son refus de débattre. Même pour Philippe Brunet-Lecomte, l'ancien patron de LyonMag qui l'avait durement attaqué sur son âge lors de son passage au Club de la Presse, il avait la bonne réponse à la question "Votre pronostic pour le match de dimanche ?". "Contre Monaco ?", lui rétorquait Jean-Michel Aulas.
Ce regain d'énergie lui permettra-t-il de renverser la vapeur, après être arrivé 2e au premier tour, derrière Grégory Doucet ? "On est parti de zéro et on est arrivé au même niveau que le maire sortant au bout de six ans. C'est du jamais vu ! La tendance, elle est pour nous. Bien sûr, il y a eu quelques sondages - ce n'est pas moi qui les ai faits - qui ont pu laisser espérer d'être encore un peu au-dessus, mais ça aurait été vraiment extraordinaire non ?"
« La tendance est dans notre sens » : @JM_Aulas optimiste pour le second tour, estimant que challenger autant un maire sortant, « c’est du jamais vu » pic.twitter.com/mkAmI243Tv— Lyon Mag (@lyonmag) March 19, 2026
Jean-Michel Aulas s'offrait ensuite un bain de foule sur la place des Terreaux, enchaînant les selfies, avant de revenir dans la brasserie aux côtés de Sonny Anderson, Yann Cucherat, Emmanuel Hamelin, Béatrice de Montille ou Laure Cédat.
Suffisant pour l'emporter dimanche 22 mars ? Au moins, le fondateur de Cegid aura donné l'impression d'avoir enfin pris un peu de plaisir dans cette longue campagne marquante.
La photo dans Lyonmag montre vraiment ce que les médias pense tout bas Aulas n’a aucun programme pour Lyon une erreur de casting il fallait choisir un politique comme candidat joue sur la carte de l’OL pour gagner à des limites la surprise sa serait de voir Aulas en dessous de 45 pourcents imaginer tout les soutiens reçu par Aulas dans les médias locaux et nationaux les sondages de Macron de la droite de l’extrême droite des stars de foot..:etc brefSignaler Répondre
Vraiment peine perdue pour JMA !Signaler Répondre
Le pauvre.
Faut savoir que Aulas Maire ne prendra pas d’indemnité Aulas c’est 600 caméras à lyon (Doucet 90)place Bellecour vegetalisee, un hôtel de police ultra moderne avec 189 agents recrute, gratuité des cantines, utilisation de l׳’Ia pour les feux tricolores .. beaucoup d’idées nouvelles et un réservoir d’énergie positive ! Doucet a déjà perdu an s’allia et au LFI ..Signaler Répondre
le LFI Doucet c’est chaotique notre ville déjà en bas va sombrer encore plus .. Le progtamme de Aulas est bien plus attractif ! je l’avais survolé mais celui de Doucet c’est peu pour la sécurité pour développer le social encore et encore ..Signaler Répondre
Pour poursuivre le descriptif, je reprends un post fait dans un autre article sur la question de la crédibilité de Jean-Michel Aulas disant qu'il annonce une chose puis quelques heures/jours après son contraire, notamment cette histoire d'indemnités non prises. Autres propos "aulassien" :Signaler Répondre
- il a annoncé au début de sa campagne qu'il n'aurait pas de cabinet puis ensuite expliqué qu'il va s'entourer d'experts,
- il a annoncé qu'il ne serait pas dans l'opposition s'il n' était pas élu, puis à dit le contraire,
- il a refusé le débat sous prétexte de l'alliance liste puis ensuite raconté que c'était son adversaire Doucet qui avait refusé,
- il a refusé de répondre aux club de la presse qui l'a invité plusieurs fois, puis finalement le 10 mars il s'y est astreint tout en ne répondant pas aux demandes de précisions sur son programme et en se plaignant du débat raté le 23 février....
Etc, n' en jetez plus. Donc la crédibilité de monsieur Aulas c'est niveau zéro
C'est vrai que "Votre pronostic pour le match de dimanche ?". "Contre Monaco ?", enfin une réponse qui a du Punch, c'est génial et nous rassure sur le programme...Ca donne envie de voter !Signaler Répondre
Moi, moi et 2 fois avec procuration 🤪🤪Signaler Répondre
Tranquille, ça va bien se passer...
Coeur Lyonnais ❤️👏❤️👏
C'est sur que c'est différent d'un débat avec ses opposants !Signaler Répondre
C'est l'histoire d'un mariage raté.Signaler Répondre
Une droite lyonnaise qui est à l'agonie car gangrenée par des notables ....et un megalo qui a trahi ses associés et qui s'ennuie à la retraite.
Avec l'influence qu'il avait dans le foot, cette trahison de l'ami Seydoux lui vaut une descente aux enfers. Il suffit de voir le visage marqué.
Il ne manquait plus que Tony Parker rencontre des difficultés fînancieres et le loyer de l asvel serait compromis à l arena
Allez M AULAS, nous sommes avec vous....Signaler Répondre
Meme ceux qui n aiment pas le foot comme moi....aie..aie...aïe 🤣🤣
JMA dimanche pour Lyon ❤️❤️❤️
ah, c'était donc ça, sa grande réunion populaire sur la place des Terreaux à 18h00 ? Mais quel pitoyable candidat, une réunion dans un café ! Après le refus du débat, le refus de rencontrer les Lyonnais, mais qui va voter pour cet hologramme de candidat ?Signaler Répondre