Selfies et OL : dans sa zone de confort, Jean-Michel Aulas apparaît enfin à l'aise à l'approche du second tour

"La tendance est dans notre sens". Jean-Michel Aulas n'a jamais été aussi bon dans cette campagne que ce jeudi soir. Le candidat à la mairie de Lyon perdu dans ses prises de parole, fatigué, peu convaincant, laissant volontiers ses lieutenants répondre à sa place, avait enfin laissé place au JMA que les Lyonnais pensaient connaître, celui qui dribblait les journalistes lorsqu'il était président de l'OL, voire les taclait parfois par derrière.

A la Brasserie Leffe de la place des Terreaux, il avait convoqué la presse pour une dernière grande déclaration d'avant second tour, puis ses soutiens pour y regarder le match de Ligue Europa de l'OL contre le Celta Vigo.

Jean-Michel Aulas a d'abord donné l'impression qu'il ne parviendrait jamais à se défaire des couacs à répétition de sa campagne : le micro ne fonctionnait pas, un choix de salle exigüe où s'entassaient les journalistes puis près d'un quart d'heure de prise de parole, sans grande nouveauté par rapport à ce qu'il avait dit une semaine plus tôt lors de son meeting à la Sucrière.

C'était surtout l'occasion pour lui de fustiger l'alliance entre Grégory Doucet et LFI : "Cet accord est une imposture, un mensonge fait aux Lyonnais, car on ne sait pas ce que cet accord contient vraiment, dicté par Mélenchon à Doucet le 26 février dernier à Lyon. Mais pire encore, il est le nom d’un renoncement cynique et hypocrite, pour tenter de conserver le pouvoir contre le désir profond de changement de la part des Lyonnais. Il s’agit donc d’un renoncement à des convictions, renoncement à la clarté, renoncement à l’exigence républicaine. C’est une rupture, et même un basculement : quand on n’a plus de majorité, on s’allie avec les plus radicaux".

"Face à cette dérive, je lance un appel au rassemblement de tous les Lyonnais attachés à un cadre républicain clair", poursuivait Jean-Michel Aulas.

C'est ensuite, dans son ping-pong de questions-réponses, qu'il s'est montré convaincant. "Vous parlez comme M. Doucet !", lançait-il à un journaliste qui lui demandait de s'expliquer sur son refus de débattre. Même pour Philippe Brunet-Lecomte, l'ancien patron de LyonMag qui l'avait durement attaqué sur son âge lors de son passage au Club de la Presse, il avait la bonne réponse à la question "Votre pronostic pour le match de dimanche ?". "Contre Monaco ?", lui rétorquait Jean-Michel Aulas.

Ce regain d'énergie lui permettra-t-il de renverser la vapeur, après être arrivé 2e au premier tour, derrière Grégory Doucet ? "On est parti de zéro et on est arrivé au même niveau que le maire sortant au bout de six ans. C'est du jamais vu ! La tendance, elle est pour nous. Bien sûr, il y a eu quelques sondages - ce n'est pas moi qui les ai faits - qui ont pu laisser espérer d'être encore un peu au-dessus, mais ça aurait été vraiment extraordinaire non ?"

« La tendance est dans notre sens » : @JM_Aulas optimiste pour le second tour, estimant que challenger autant un maire sortant, « c’est du jamais vu » pic.twitter.com/mkAmI243Tv — Lyon Mag (@lyonmag) March 19, 2026

Jean-Michel Aulas s'offrait ensuite un bain de foule sur la place des Terreaux, enchaînant les selfies, avant de revenir dans la brasserie aux côtés de Sonny Anderson, Yann Cucherat, Emmanuel Hamelin, Béatrice de Montille ou Laure Cédat.

Suffisant pour l'emporter dimanche 22 mars ? Au moins, le fondateur de Cegid aura donné l'impression d'avoir enfin pris un peu de plaisir dans cette longue campagne marquante.