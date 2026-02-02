Lyon : à la Duchère, une soirée-débat autour des mineurs isolés et du rôle du football

L’événement se tiendra ce jeudi 5 février à 19h au CinéDuchère, dans le 9ᵉ arrondissement de Lyon, avec une entrée libre sur inscription.

Au cœur de la soirée, la projection du documentaire Enfants venus d’ailleurs, réalisé par Yves Bénitah et Patrice Pegeault. Le film s’intéresse à la situation de jeunes mineurs non accompagnés, en mettant en lumière la place du football dans leur quotidien, leur construction personnelle et leurs trajectoires d’intégration sociale.

La projection sera suivie d’un échange en présence de Stéphane Beaud, sociologue et professeur à Sciences Po Lille. Spécialiste des questions sociales et éducatives, il apportera un éclairage universitaire sur les enjeux soulevés par le film, notamment les mécanismes d’insertion, les parcours migratoires et le rôle des pratiques sportives comme levier d’intégration.

L’événement est ouvert à l’ensemble du public sur inscription à universite.ouverte.duchere@gmail.com.