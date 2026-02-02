Et aussi à Lyon

Lyon : à la Duchère, une soirée-débat autour des mineurs isolés et du rôle du football

Lyon : à la Duchère, une soirée-débat autour des mineurs isolés et du rôle du football
Lyon : à la Duchère, une soirée-débat autour des mineurs isolés et du rôle du football - DR

L’Université Ouverte de La Duchère poursuit sa nouvelle saison avec une soirée projection-débat consacrée aux parcours de jeunes mineurs non accompagnés dans la région lyonnaise.

L’événement se tiendra ce jeudi 5 février à 19h au CinéDuchère, dans le 9ᵉ arrondissement de Lyon, avec une entrée libre sur inscription.

Au cœur de la soirée, la projection du documentaire Enfants venus d’ailleurs, réalisé par Yves Bénitah et Patrice Pegeault. Le film s’intéresse à la situation de jeunes mineurs non accompagnés, en mettant en lumière la place du football dans leur quotidien, leur construction personnelle et leurs trajectoires d’intégration sociale.

La projection sera suivie d’un échange en présence de Stéphane Beaud, sociologue et professeur à Sciences Po Lille. Spécialiste des questions sociales et éducatives, il apportera un éclairage universitaire sur les enjeux soulevés par le film, notamment les mécanismes d’insertion, les parcours migratoires et le rôle des pratiques sportives comme levier d’intégration.

L’événement est ouvert à l’ensemble du public sur inscription à universite.ouverte.duchere@gmail.com.

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 02/02/2026 à 14:27

Le cliché de l'OQTF mineur qui joue à la baballe avec la chaine en or autour du coup qu'il a arraché à un petit vieux...

Signaler Répondre
avatar
que des cas de néant le 02/02/2026 à 14:24

Ils sont où ces ptin de parents entre parenthèses

Signaler Répondre
avatar
1789 le 02/02/2026 à 13:51

Ces mineurs sans parents n'ont pas d'existence légale car nés hors mariage dans les pays qu'ils quittent.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.