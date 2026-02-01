Le Jour du Seigneur à Lyon ce dimanche : l'émission pose ses valises dans le 5e arrondissement

Elle proposera une matinée spéciale consacrée à l’enseignement catholique, à l’occasion du bicentenaire de l’institution Notre-Dame des Minimes. À travers une immersion locale, le programme entend interroger un modèle éducatif régulièrement débattu dans l’espace public, entre accusation d’élitisme, financement public et mission sociale.

De 10h30 à 12h, la matinée s’articulera autour de trois temps. Le magazine d’ouverture, présenté par David Milliat, donnera la parole à Régis Michel, chef d’établissement de Notre-Dame des Minimes, pour évoquer le projet éducatif de l’enseignement catholique : exigence pédagogique, attention portée aux élèves, accueil des publics fragiles et transmission d’un sens qui dépasse la seule acquisition de savoirs. Une réflexion ancrée dans le contexte lyonnais, alors que les attentes éducatives et sociales se renforcent.

À 11h, la messe sera célébrée en direct depuis l’église Notre-Dame du Point-du-Jour, paroisse du 5e arrondissement confiée aux Salésiens de Don Bosco. Elle mettra en lumière un réseau scolaire local accueillant près de 2200 élèves, de la maternelle au Bac+3, et soulignera le lien historique entre enseignement, vie paroissiale et territoire.

La matinée s’achèvera avec Parole inattendue, portée par l’éditrice Héloïse d’Ormesson, autour de la transmission culturelle et intellectuelle.

Cette édition s’inscrit dans la nouvelle orientation de Le Jour du Seigneur, qui renforce depuis janvier son ancrage territorial, faisant de chaque lieu d’accueil un prisme pour aborder enjeux éducatifs, sociaux et culturels contemporains.