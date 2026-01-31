Ils se font passer pour votre banque : l’arnaque aux faux coursiers explose dans ce secteur près de Lyon

Les gendarmes de la compagnie de Bron relancent un appel à la prudence face à la recrudescence des arnaques aux faux coursiers observée dans l’Est lyonnais.

Depuis août 2025, un peu plus de vingt plaintes ont été déposées sur l’ensemble de leur ressort. L’alerte est aujourd’hui relayée par plusieurs communes de la Communauté de communes de l’Est lyonnais (CCEL), notamment via les réseaux sociaux, afin de sensibiliser la population à ce type d’escroquerie.

Un scénario bien huilé

Le procédé est désormais connu des enquêteurs. Les victimes reçoivent un appel d’une personne se présentant comme leur conseiller bancaire. Le numéro affiché correspond au nom de la banque, ce qui renforce la crédibilité du discours.

Le progrès précise que la lieutenante-colonelle Manon Vuillermet, commandant la compagnie de gendarmerie de Bron, décrit un mécanisme précis : "Le discours est bien rodé. La personne met la pression en affirmant que le compte est piraté et qu’il faut agir vite. Elle demande le code de la carte et annonce le passage d’un coursier pour la récupérer." Le faux coursier se présente ensuite au domicile. La carte bancaire est découpée — sans toucher à la puce — puis recollée.

Les escrocs procèdent alors à un retrait, souvent au plafond maximal autorisé, avant de transmettre une partie de la somme au commanditaire. Les échanges se font exclusivement via des messageries éphémères. Un individu a été interpellé en flagrant délit à Saint-Laurent-de-Mure, donnant lieu à l’ouverture d’une enquête.

Les gendarmes précisent toutefois qu’il ne s’agit pas d’un réseau structuré : "Ce sont plutôt de multiples petits entrepreneurs du crime", indiquent-ils, soulignant que seul le flagrant délit permet d’interpeller ces exécutants.Les forces de l’ordre rappellent qu’aucune banque ne mandate de coursier pour récupérer une carte bancaire. En cas de tentative suspecte ou de situation inhabituelle, les habitants sont invités à contacter immédiatement la gendarmerie ou la police.