Top 14 : le LOU retrouve des ailes et s’offre La Rochelle

Ce samedi, lors de la 16e journée de Top 14 le LOU a livré une première période quasi parfaite dans l’antre du Stade Marcel-Deflandre. Bousculés, mais jamais rompus, les hommes en rouge et noir ont opposé une défense solide aux assauts rochelais, avant de faire très mal sur leurs temps forts.

Le réalisme lyonnais a fait la différence : cinq essais inscrits, une discipline globalement maîtrisée et une efficacité maximale face aux erreurs adverses. À la pause, le score était déjà sans appel (31-7), illustrant la domination des Gones.

Au retour des vestiaires, La Rochelle a tenté de réagir, profitant de quelques imprécisions et de cartons côté lyonnais. Mais sans jamais réellement inquiéter un LOU bien en place, capable d’accélérer à nouveau pour creuser l’écart et s’envoler définitivement au tableau d’affichage.