Top 14 : le LOU retrouve des ailes et s’offre La Rochelle

Solide, clinique et opportuniste, le LOU a signé sa seconde victoire à l'extérieur sur la pelouse du Stade Rochelais (44-24).

Ce samedi, lors de la 16e journée de Top 14  le LOU a livré une première période quasi parfaite dans l’antre du Stade Marcel-Deflandre. Bousculés, mais jamais rompus, les hommes en rouge et noir ont opposé une défense solide aux assauts rochelais, avant de faire très mal sur leurs temps forts.

Le réalisme lyonnais a fait la différence : cinq essais inscrits, une discipline globalement maîtrisée et une efficacité maximale face aux erreurs adverses. À la pause, le score était déjà sans appel (31-7), illustrant la domination des Gones.

Au retour des vestiaires, La Rochelle a tenté de réagir, profitant de quelques imprécisions et de cartons côté lyonnais. Mais sans jamais réellement inquiéter un LOU bien en place, capable d’accélérer à nouveau pour creuser l’écart et s’envoler définitivement au tableau d’affichage.

yams1234 le 31/01/2026 à 19:29

il faut pas ce cacher derrière se résultat encore un match bidon avec des exploits individuel et une équipe de Larochelle plus que faible. Aucun changement match après match désolant pour le deuxième budget de se championnat. Vivement la fin de saison car avec 31_ 0 a la mi-temps on tremble jusque au bout.

